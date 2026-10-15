Harry y Meghan vuelven al escenario royal en Nottingham nueve años después: mismos vítores, pero por libre

Hay lugares que terminan convirtiéndose en una fotografía del pasado. Para el príncipe Harry y Meghan Markle, Nottingham es uno de ellos. Nueve años después de pasear por sus calles por primera vez como pareja comprometida, los duques de Sussex han regresado a esta ciudad británica para protagonizar su primera aparición pública conjunta en Reino Unido desde su vuelta el pasado agosto. Una visita que tiene mucho de reencuentro, pero también de recordatorio de todo lo que ha cambiado desde aquel noviembre de 2017 en el que la entonces actriz estadounidense se preparaba para convertirse en miembro de la Familia Real británica.

Sonrientes, cercanos y rodeados de ciudadanos que aguardaban su llegada, Harry y Meghan han recorrido las calles de Nottingham deteniéndose para saludar a quienes se acercaban a ellos, hacerse fotografías y recoger algunos regalos. Una estampa que recuerda a las imágenes de sus primeros compromisos oficiales, cuando la expectación por conocer a la prometida del hijo menor de Carlos III era máxima. Sin embargo, esta vez hay una diferencia fundamental: los Sussex han regresado a la vida pública británica sin representar oficialmente a la Corona.

La elección de Nottingham tampoco es casual. Fue precisamente aquí donde Harry quiso presentar a Meghan ante los británicos apenas cuatro días después de anunciar su compromiso matrimonial. En aquel momento, el príncipe mantenía una estrecha relación con diferentes organizaciones locales dedicadas a los jóvenes y las comunidades vulnerables. Centenares de personas salieron entonces a recibir a la pareja, en una jornada que supuso la primera gran prueba pública de Meghan como futura duquesa de Sussex. Ahora, casi una década después, ambos han querido volver a ese mismo escenario. Ya no son los novios que trataban de abrirse camino dentro de una institución marcada por sus tradiciones, sino un matrimonio con dos hijos, Archie y Lilibet, que ha construido su vida lejos de Londres y que mantiene sus propios proyectos sociales y solidarios desde su salida de la Casa Real en 2020.

Tres visitas con un significado especial

Más allá de la expectación mediática, la agenda de los duques de Sussex está centrada en tres organizaciones con las que mantienen vínculos desde hace años. Su primera parada ha sido Community Recording Studio, una entidad que utiliza la música, la interpretación, el deporte y la mentoría como herramientas para acompañar a los jóvenes. Harry ya había visitado este proyecto en 2025, por lo que su regreso supone reencontrarse con una iniciativa que conoce desde hace tiempo. Durante la visita, Meghan también ha participado en encuentros relacionados con el empoderamiento femenino de niñas y adolescentes.

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La segunda parada, Himmah Hub, tiene una conexión especialmente personal con la duquesa. Esta organización trabaja para combatir la pobreza alimentaria y proporcionar apoyo a personas en situación de vulnerabilidad. Allí, los Sussex han participado en actividades vinculadas a la preparación y distribución de alimentos, además de propiciar un reencuentro muy significativo para Meghan. La estadounidense ha podido coincidir con mujeres relacionadas con Hubb Community Kitchen, el colectivo surgido a raíz del devastador incendio de la torre Grenfell, ocurrido en junio de 2017, en el que murieron 72 personas. Meghan colaboró con algunas de sus integrantes en la elaboración de Together: Our Community Cookbook, publicado en 2018, uno de sus primeros proyectos personales tras incorporarse a la Familia Real. El libro reunía recetas de mujeres vinculadas a aquella comunidad y convirtió la cocina en una forma de colaboración y apoyo mutuo.

La última cita de la jornada está prevista en Epic Partners, una organización que trabaja con niños, adolescentes y familias de los barrios de St Ann’s y Sneinton a través de programas educativos, deportivos y de mentoría. Harry conoce desde hace más de una década las iniciativas impulsadas en Nottingham para prevenir la violencia juvenil y ofrecer alternativas a los más jóvenes. Esa relación explica, en buena medida, que la ciudad ocupase un lugar tan importante en su primera visita junto a Meghan.