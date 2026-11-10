Recetas de postres

Arroz con leche de calabaza: receta cremosa paso a paso

Postres con calabaza
Arroz con leche de calabaza.
Francisco María
  • Francisco María
  • Colaboro en diferentes medios y diarios digitales, blogs temáticos, desarrollo de páginas Web, redacción de guías y manuales didácticos, textos promocionales, campañas publicitarias y de marketing, artículos de opinión, relatos y guiones, y proyectos empresariales de todo tipo que requieran de textos con un contenido de calidad, bien documentado y revisado, así como a la curación y depuración de textos. Estoy en permanente crecimiento personal y profesional, y abierto a nuevas colaboraciones.

Aprende a hacer arroz con leche de calabaza cremoso y reconfortante, un postre de otoño muy fácil que puedes preparar paso a paso.

Tarta de calabaza de Dani García

Natillas sin huevo

Natillas caseras con galleta

Reinventar un clásico de la repostería tradicional requiere respetar su esencia mientras se introducen matices de temporada que aporten color y personalidad. Para preparar este arroz con leche de calabaza necesitaremos una base sólida de ingredientes frescos. Respecto al tiempo de preparación, calcula unos cuarenta y cinco minutos de cocción paciente al fuego, más otros diez previos de mise en place. La receta rinde cuatro porciones generosas, ideales para reconfortar el cuerpo en las tardes frías de otoño.

Ingredientes para preparar arroz con leche de calabaza

  • 100 gramos de arroz de grano corto
  • 1 litro de leche entera,
  • 200 gramos de calabaza limpia y cortada en dados pequeños
  • 80 gramos de azúcar blanco o panela
  • 1 rama de canela
  • La piel de medio limón sin la parte blanca y una pizca generosa de nuez moscada rallada al momento.
  • >
    La calabaza no solo aporta un tono anaranjado precioso, sino que puede combinar esta receta con otros postres de cuchara reconfortantes, muy en la línea de un clásico dulce de calabaza que siempre triunfa en las despensas de pueblo.

    Cómo hacer arroz con leche de calabaza paso a paso

    El secreto para integrar la hortaliza sin que se convierta en un puré pastoso reside en cocinarla previamente.

    • Coloca los trozos de calabaza en una olla pequeña con un par de cucharadas de agua, tápalos y cuécelos a fuego suave hasta que estén completamente tiernos, un proceso que apenas toma diez minutos.
    • Retira, descarta el exceso de líquido si lo hubiera y tritúralos ligeramente con un tenedor hasta obtener una textura rústica que fundirá mejor con el grano.
    • En paralelo, pon a calentar la leche en una cazuela amplia junto con la rama de canela y la piel de cítrico.
    • Cuando rompa a hervir suavemente, incorpora el arroz previamente lavado bajo el grifo para eliminar impurezas superficiales.
    • Mantén el fuego bajo, removiendo con una espátula de madera de vez en cuando para evitar que el fondo se pegue.
    • A mitad de la cocción, cuando el grano empiece a ablandarse y a soltar su característico almidón, integra la calabaza triturada y el azúcar.
    • Deja que todo el conjunto chup chupée despacio durante quince o veinte minutos más, permitiendo que los sabores se fundan en un abrazo espeso y aromático.

    Para seguir exprimiendo al máximo las virtudes de esta hortaliza en la cocina encontrarás inspiración similar en elaboraciones tan variadas como una rica tarta de calabaza con Thermomix, un esponjoso bizcocho de calabaza y nueces para los desayunos de fin de semana, o incluso opciones de textura delicada como una suave mousse de calabaza y canela.

    Trucos para conseguir una textura cremosa

    Conseguir que el arroz quede meloso sin necesidad de añadir nata excesiva depende exclusivamente de la paciencia y del movimiento constante. Nunca laves el arroz una vez cocinado, ya que perderíamos el almidón natural que actúa como aglutinante principal de la leche. El fuego debe mantenerse siempre en un rango mínimo; las prisas en la cocina tradicional suelen quemar la base y arruinar el aroma lácteo.Calabaza asada

    Otro detalle que marca la diferencia consiste en añadir el azúcar casi al final de la cocción. Si endulzamos demasiado pronto, el grano se endurece y le cuesta absorber el líquido de manera uniforme, arruinando esa textura de crema fundente que buscamos en el plato.

    Cómo conservarlo y servirlo

    Una vez apagado el fuego, retira la rama de canela y la piel de limón antes de repartir el resultado en cuencos individuales de barro o cristal. Deja que templen a temperatura ambiente sobre la encimera antes de introducirlos en el frigorífico, cubiertos con un film transparente en contacto directo para evitar que se forme una costra dura en la superficie. Al enfriar, la mezcla ganará consistencia de forma natural.

    A la hora de llevarlo a la mesa, espolvorea la superficie con una pizca generosa de canela en polvo o un toque sutil de jengibre seco si buscas un contraste crujiente.

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 55 minutos en total (10 minutos de preparación previa y mise en place, más 45 minutos de cocción a fuego lento).

    Porciones: 4 raciones generosas.

    Información nutricional: Aproximadamente 320 calorías totales por ración.

    Tipo de cocina: Cocina casera tradicional española / de aprovechamiento.

    Tipo de comida: Postre / merienda dulce.

    • Temas

    Recetas más leídas

    Recetas de temporada

    Listados de recetas

    ¿Cómo hacer?

    Recetas top

    Nutrición

    Lo último en Recetas de cocina

    Recetas más leídas