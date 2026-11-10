Arroz con leche de calabaza: receta cremosa paso a paso

Reinventar un clásico de la repostería tradicional requiere respetar su esencia mientras se introducen matices de temporada que aporten color y personalidad. Para preparar este arroz con leche de calabaza necesitaremos una base sólida de ingredientes frescos. Respecto al tiempo de preparación, calcula unos cuarenta y cinco minutos de cocción paciente al fuego, más otros diez previos de mise en place. La receta rinde cuatro porciones generosas, ideales para reconfortar el cuerpo en las tardes frías de otoño.

Cómo hacer arroz con leche de calabaza paso a paso

El secreto para integrar la hortaliza sin que se convierta en un puré pastoso reside en cocinarla previamente.

Coloca los trozos de calabaza en una olla pequeña con un par de cucharadas de agua, tápalos y cuécelos a fuego suave hasta que estén completamente tiernos, un proceso que apenas toma diez minutos.

con un par de cucharadas de agua, tápalos y cuécelos a fuego suave hasta que estén completamente tiernos, un proceso que apenas toma diez minutos. Retira, descarta el exceso de líquido si lo hubiera y tritúralos ligeramente con un tenedor hasta obtener una textura rústica que fundirá mejor con el grano.

con un tenedor hasta obtener una textura rústica que fundirá mejor con el grano. En paralelo, pon a calentar la leche en una cazuela amplia junto con la rama de canela y la piel de cítrico.

amplia junto con la rama de canela y la piel de cítrico. Cuando rompa a hervir suavemente, incorpora el arroz previamente lavado bajo el grifo para eliminar impurezas superficiales.

Mantén el fuego bajo, removiendo con una espátula de madera de vez en cuando para evitar que el fondo se pegue.

de vez en cuando para evitar que el fondo se pegue. A mitad de la cocción, cuando el grano empiece a ablandarse y a soltar su característico almidón, integra la calabaza triturada y el azúcar.

Deja que todo el conjunto chup chupée despacio durante quince o veinte minutos más, permitiendo que los sabores se fundan en un abrazo espeso y aromático.

Para seguir exprimiendo al máximo las virtudes de esta hortaliza en la cocina encontrarás inspiración similar en elaboraciones tan variadas como una rica tarta de calabaza con Thermomix, un esponjoso bizcocho de calabaza y nueces para los desayunos de fin de semana, o incluso opciones de textura delicada como una suave mousse de calabaza y canela.

Trucos para conseguir una textura cremosa

Conseguir que el arroz quede meloso sin necesidad de añadir nata excesiva depende exclusivamente de la paciencia y del movimiento constante. Nunca laves el arroz una vez cocinado, ya que perderíamos el almidón natural que actúa como aglutinante principal de la leche. El fuego debe mantenerse siempre en un rango mínimo; las prisas en la cocina tradicional suelen quemar la base y arruinar el aroma lácteo.

Otro detalle que marca la diferencia consiste en añadir el azúcar casi al final de la cocción. Si endulzamos demasiado pronto, el grano se endurece y le cuesta absorber el líquido de manera uniforme, arruinando esa textura de crema fundente que buscamos en el plato.

Cómo conservarlo y servirlo

Una vez apagado el fuego, retira la rama de canela y la piel de limón antes de repartir el resultado en cuencos individuales de barro o cristal. Deja que templen a temperatura ambiente sobre la encimera antes de introducirlos en el frigorífico, cubiertos con un film transparente en contacto directo para evitar que se forme una costra dura en la superficie. Al enfriar, la mezcla ganará consistencia de forma natural.

A la hora de llevarlo a la mesa, espolvorea la superficie con una pizca generosa de canela en polvo o un toque sutil de jengibre seco si buscas un contraste crujiente.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 55 minutos en total (10 minutos de preparación previa y mise en place, más 45 minutos de cocción a fuego lento).

Porciones: 4 raciones generosas.

Información nutricional: Aproximadamente 320 calorías totales por ración.

Tipo de cocina: Cocina casera tradicional española / de aprovechamiento.

Tipo de comida: Postre / merienda dulce.