Ahora que se acerca la Navidad, seguramente muchas personas elegirán los mejillones como uno de los platos a servir, pero lo cierto es que estos admiten tantas recetas que de alguna manera, son un básico al que recurrir siempre. Un plato muy tradicional además en Galicia donde se sirven en escabeche, a la marinera, o también se pueden añadir a arroces, guisos o croquetas. De este modo, los podemos cocinar prácticamente como queramos, aunque José Andrés ha compartido precisamente uno de sus métodos favoritos para prepararlos rápido y sin recurrir a una cocción larga.

El chef español, conocido además por su trabajo al frente de World Central Kitchen, ha explicado en Instagram cómo hacer unos mejillones con ajo y limón utilizando el propio vapor que se genera dentro de la olla. Su consejo parte de una idea sencilla: no hace falta hervirlos en agua. Para él, la mejor forma de cocinarlos es tratarlos “como si fueran palomitas de maíz”, dejando que se abran poco a poco y retirándolos en cuanto alcanzan su punto.

José Andrés explica por qué no hay que cocer los mejillones

La receta comienza de una forma bastante improvisada. «Mi hija está hambrienta, muy rápido», comenta José Andrés antes de ponerse a cocinar. A partir de ahí prepara una cacerola con un poco de aceite y ajo cortado en trozos pequeños, que deja dorar ligeramente antes de incorporar los mejillones.

El detalle importante está en que no añade agua para cocerlos. En lugar de eso, utiliza el líquido que desprenden los propios mejillones y el vapor que se acumula al tapar la cazuela. De esta forma, el marisco se cocina en pocos minutos y conserva mejor su textura, evitando una cocción excesiva que pueda dejarlo seco o gomoso. A continuación añade varias láminas de cáscara de limón y también su jugo. El cítrico aporta aroma y acidez a la preparación, mientras que el ajo y el fondo de cocción forman una salsa muy sencilla que queda concentrada en el fondo de la olla.

“Hay que cocinarlos como si fueran palomitas de maíz”

La comparación de José Andrés es muy gráfica porque permite entender bien qué ocurre dentro de la cazuela. Cuando el recipiente está tapado y empieza a generarse vapor, los mejillones se van abriendo de forma progresiva, casi como los granos de maíz cuando se convierten en palomitas. Por eso el chef no recomienda dejarlos todos el mismo tiempo sin prestar atención. El punto consiste en observar cuándo empiezan a abrirse y sacarlos del fuego a medida que están listos. Así se evita que los primeros que se han abierto permanezcan demasiado tiempo sometidos al calor mientras se espera al resto.

“Los mejillones son como palomitas, pero con músculos”, bromea después de terminar la preparación. Más allá de la comparación, su método insiste en algo importante y es que una cocción breve puede ser suficiente cuando el marisco se cocina tapado y con su propia humedad.

Cuándo hay que retirar los mejillones del fuego

Uno de los aspectos en los que más insiste el chef es precisamente el tiempo. Cocinar los mejillones durante demasiado rato puede afectar a la textura, por lo que recomienda retirarlos conforme se abren y no mantenerlos innecesariamente dentro de la cazuela. «Si alguno no se abre, no debes cocinarlo en exceso porque probablemente estén bien», explica durante el vídeo. Su consejo es evitar alargar toda la preparación únicamente porque alguna pieza tarde más en abrirse.

La idea es conseguir que el mejillón quede jugoso y tierno, no recocido. Además, al utilizar una olla tapada, el calor y el vapor se concentran en el interior, de modo que el proceso es rápido y no necesita añadir grandes cantidades de líquido.

Además, esta técnica tiene otra ventaja práctica en casa y es que permite controlar mejor cada tanda, algo especialmente útil cuando se prepara una cantidad grande, ya que sabemos que no todos los mejillones se abren al mismo tiempo, así que retirarlos uno a uno evita que unos queden perfectos mientras otros terminan pasados. Ese pequeño gesto puede marcar la diferencia en el plato final.

El jugo de los mejillones también se aprovecha

La receta no termina cuando se retiran los mejillones. En el fondo de la cazuela queda una mezcla de los jugos que ha soltado el marisco, el aceite, el ajo y el limón. José Andrés recomienda aprovecharla porque concentra buena parte del sabor del plato. Su sugerencia es acompañar los mejillones con pan o arroz, dos opciones que permiten recoger esa salsa sin necesidad de preparar ningún acompañamiento complicado. De hecho, ajo, aceite, limón y mejillones son más que suficientes para preparar el plato. El chef lo define como «una receta rápida y deliciosa» y, después de probarla, resume el resultado con un sencillo “impresionante, me encantan”.