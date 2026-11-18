Con la llegada del frío, las cremas de verduras se convierten en una de las opciones más habituales para resolver las comidas y cenas de otoño e invierno. Entre ellas, la de calabaza ocupa un lugar destacado por su sabor ligeramente dulce, su textura suave y su versatilidad en la cocina. Sin embargo, conseguir que quede especialmente cremosa sin recurrir a la nata o la leche puede parecer complicado. José Andrés, uno de los cocineros españoles más reconocidos internacionalmente, tiene un truco muy sencillo para conseguirlo: utilizar aceite de oliva virgen extra durante el triturado de las verduras. Una técnica que permite lograr una textura melosa potencia el sabor de los ingredientes y convierte esta receta en una alternativa perfecta para quienes buscan platos sabrosos sin añadir productos lácteos.

El truco de José Andrés para conseguir una crema de calabaza sin nata

Cuando se prepara una crema de verduras, lo habitual es incorporar nata, leche o quesitos para conseguir una consistencia más untuosa. Sin embargo, José Andrés apuesta por una técnica diferente que permite prescindir completamente de estos ingredientes. El secreto está en la emulsión que se consigue al triturar las verduras cocinadas junto con aceite de oliva.

El propio chef explicaba este procedimiento en su programa de TVE Vamos a cocinar con José Andrés, emitido entre 2005 y 2007. Durante una de sus elaboraciones, el cocinero defendía que las cremas deben conservar el protagonismo de los ingredientes vegetales. «A mí estas cremas me gustan tal cual, con el puro sabor de la verdura», aseguraba.

Para conseguirlo, incorpora aceite de oliva durante el triturado. «El aceite, cuando empecemos a triturarlo todo, va a emulsionarlo, va a hacer que la mezcla nos quede con un toque cremoso. Y de ahí el nombre de crema, no necesariamente porque se le va a añadir una crema animal al final, como la nata líquida, como la crema de leche o la leche», explicaba.

De esta manera, el aceite se convierte en el ingrediente fundamental para conseguir una textura suave y homogénea, sin enmascarar el sabor ligeramente dulce de la calabaza. Además, la técnica puede utilizarse con otras verduras, por lo que resulta especialmente práctica para preparar diferentes cremas caseras.

Los ingredientes que necesitas para preparar su receta

La propuesta de José Andrés parte de ingredientes habituales y fáciles de encontrar. La calabaza es la protagonista, pero comparte protagonismo con otras hortalizas que aportan profundidad y equilibrio al resultado.

Para preparar cuatro raciones como entrante se necesita:

Media calabaza.

Una cebolla grande.

Un puerro.

Uno o dos dientes de ajo.

Aceite de oliva virgen extra.

Agua mineral.

Sal al gusto.

Aceite de pepita de calabaza (opcional).

Unos 200 gramos de setas variadas.

Unos 200 gramos de puntillitas.

La receta también admite diferentes acompañamientos. El chef propone servir la crema con setas y puntillitas, aunque se pueden sustituir por picatostes, semillas de calabaza tostadas o cualquier otra guarnición al gusto.

Cómo preparar paso a paso la crema de calabaza de José Andrés

La elaboración requiere aproximadamente 55 minutos, entre la preparación de los ingredientes, la cocción y la guarnición. El primer paso consiste en picar finamente la cebolla y el puerro y ponerlos en una cazuela con un buen chorro de aceite de oliva virgen extra. Se cocinan a fuego lento y con la olla tapada, dejando que las verduras se ablanden sin llegar a dorarse.

A continuación, se pela y se corta la calabaza en trozos, se retiran las semillas y se incorpora a la cazuela junto con los dientes de ajo. Se añade un poco más de aceite y se deja cocinar durante unos minutos para que los ingredientes comiencen a integrar sus sabores.

Cuando la calabaza esté algo más tierna, se vierte agua mineral hasta cubrir casi por completo las verduras. Se tapa la cazuela, dejando una pequeña abertura para que salga el vapor, y se cocina a fuego medio durante unos 30 minutos, hasta que la calabaza esté completamente blanda.

Llega entonces el momento más importante de la receta: el triturado. Se pasan las verduras por la batidora y se incorpora poco a poco aceite de oliva virgen extra mientras se tritura. Así se consigue la emulsión que proporciona esa textura cremosa que busca el cocinero. Se rectifica de sal y, si se desea un resultado todavía más fino, se puede pasar la preparación por un colador chino. Para terminar, unas gotas de aceite de pepita de calabaza aportan un extra de sabor.

Setas y puntillitas: el acompañamiento con el que sorprende el chef

Aunque la crema puede servirse por sí sola, José Andrés propone una guarnición que aporta diferentes texturas y convierte el plato en una elaboración más completa. En lugar de recurrir únicamente a los tradicionales picatostes, apuesta por combinar setas salteadas y puntillitas, un tipo de calamar pequeño muy habitual en la gastronomía andaluza.

Para prepararlas, basta con limpiar las setas, cortarlas y saltearlas en una sartén con aceite de oliva y una pizca de sal hasta que estén doradas. Las puntillitas se cocinan a la plancha, procurando no excederse con el tiempo para que mantengan una textura tierna.

A la hora de servir, se colocan primero las setas y las puntillitas en el fondo de un plato hondo y se vierte encima la crema caliente. El resultado combina la suavidad de la calabaza con el sabor de los ingredientes de la guarnición.