La receta de tarta de calabaza de Dani García que está volando en redes: suave, dulce y perfecta

Dani García tiene la tarta de calabaza perfecta que estos días está volando en redes, suave, dulce y perfecta, conseguiremos un postre espectacular. Sin duda alguna, deberemos empezar a prepararnos para una serie de peculiaridades que acabarán llegando desde cerca. Con algunos detalles que pueden convertirse en la antesala de algo más, de la mano de determinados cambios que serán esenciales. Tendremos que empezar a pensar en un postre con una base especial para estas próximas jornadas.

La calabaza es un ingrediente que puede apostarnos todas sus propiedades en forma de bocado dulce. Una tarta con un alimento que quizás asociamos más a cremas y purés en esta época del año, de lo que nos esperaríamos encontrar. Es hora de saber en todo momento qué puede pasar en estas próximas jornadas que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno en unos días cargados de actividad. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada. Dani García nos trae todo el sabor de una tarta de calabaza de esas que impresionan en un abrir y cerrar de ojos.

Suave, dulce y perfecta

La realidad es que una buena tarta, necesita de una serie de peculiaridades que podemos y debemos tener en cuenta. La manera en la que conseguiremos un plus de buenas sensaciones puede acabar siendo una realidad en estas próximas jornadas que tenemos por delante.

Nos aportará un plus de buenas sensaciones que hasta la fecha no sabíamos que podríamos terne en mente y que quizás hasta el momento no habíamos intentado cocinar. Una tarta dulce y deliciosa nos estará esperando en estos días que hasta el momento no sabíamos.

Una buena base para cualquier tarta, son unos ingredientes lo más saludables posibles, que pueden llegar de la mano de unas frutas u otros elementos que acabarán marcando una diferencia importante. Un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante y que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa inesperada.

Dulce y perfecta puede ser esta tarta de calabaza que, sin duda alguna, deberemos empezar a poner en práctica en estos días en los que nos apetece algo excepcional que llega de la mano del chef Dani García.

Las redes sociales se han convertido en el lugar en el que descubrimos un postre que puede acabar siendo el que nos acompañará en estas próximas jornadas. Un buen básico que acabará marcando la diferencia destacada que queremos conseguir. Esta tarta de calabaza puede ser excepcional.

Para el puré de calabaza:

0,5 kg de calabaza

50 ml de nata

25 ml de zumo de naranja

25 gr de mantequilla

Para la masa (sablé):

1 Huevo

100 g de harina

100 g de mantequilla

50 g de almendra molida

20 g de cacao en polvo

50 g de azúcar moreno

Para el relleno:

Azúcar blanco

70 g de azúcar moreno

60 ml de nata

1 Huevo

1 Yema de huevo

1/2 Cucharada de canela en polvo

1/2 Cucharada de jengibre molido

Aceite de oliva

Sal

Elaboración: