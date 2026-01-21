La receta de tarta de calabaza de Dani García que está volando en redes: suave, dulce y perfecta
Toma nota de la receta de tarta de calabaza de Dani García
Recetas de invierno de Dani García para entrar en calor
Dani García tiene la tarta de calabaza perfecta que estos días está volando en redes, suave, dulce y perfecta, conseguiremos un postre espectacular. Sin duda alguna, deberemos empezar a prepararnos para una serie de peculiaridades que acabarán llegando desde cerca. Con algunos detalles que pueden convertirse en la antesala de algo más, de la mano de determinados cambios que serán esenciales. Tendremos que empezar a pensar en un postre con una base especial para estas próximas jornadas.
La calabaza es un ingrediente que puede apostarnos todas sus propiedades en forma de bocado dulce. Una tarta con un alimento que quizás asociamos más a cremas y purés en esta época del año, de lo que nos esperaríamos encontrar. Es hora de saber en todo momento qué puede pasar en estas próximas jornadas que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno en unos días cargados de actividad. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada. Dani García nos trae todo el sabor de una tarta de calabaza de esas que impresionan en un abrir y cerrar de ojos.
Suave, dulce y perfecta
La realidad es que una buena tarta, necesita de una serie de peculiaridades que podemos y debemos tener en cuenta. La manera en la que conseguiremos un plus de buenas sensaciones puede acabar siendo una realidad en estas próximas jornadas que tenemos por delante.
Nos aportará un plus de buenas sensaciones que hasta la fecha no sabíamos que podríamos terne en mente y que quizás hasta el momento no habíamos intentado cocinar. Una tarta dulce y deliciosa nos estará esperando en estos días que hasta el momento no sabíamos.
Una buena base para cualquier tarta, son unos ingredientes lo más saludables posibles, que pueden llegar de la mano de unas frutas u otros elementos que acabarán marcando una diferencia importante. Un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante y que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa inesperada.
Dulce y perfecta puede ser esta tarta de calabaza que, sin duda alguna, deberemos empezar a poner en práctica en estos días en los que nos apetece algo excepcional que llega de la mano del chef Dani García.
Dani García tiene esta receta de tarta de calabaza que impresiona en redes
Las redes sociales se han convertido en el lugar en el que descubrimos un postre que puede acabar siendo el que nos acompañará en estas próximas jornadas. Un buen básico que acabará marcando la diferencia destacada que queremos conseguir. Esta tarta de calabaza puede ser excepcional.
Para el puré de calabaza:
Para la masa (sablé):
- 1 Huevo
- 100 g de harina
- 100 g de mantequilla
- 50 g de almendra molida
- 20 g de cacao en polvo
- 50 g de azúcar moreno
Para el relleno:
- Azúcar blanco
- 70 g de azúcar moreno
- 60 ml de nata
- 1 Huevo
- 1 Yema de huevo
- 1/2 Cucharada de canela en polvo
- 1/2 Cucharada de jengibre molido
- Aceite de oliva
- Sal
Elaboración:
- Precalentar el horno a 200ºC con calor superior e inferior con ventilador.
- Cortar la mantequilla (la mantequilla tiene que estar muy fría) en cubos pequeños.
- Triturar la mantequilla con la harina, la almendra molida, el cacao, la sal y el azúcar moreno con una picadora. Añadir el huevo y triturar un poco más hasta tener una masa homogénea y húmeda, pero no muy pegajosa.
- Si estuviera muy seca, añadir un poco de agua muy fría. Formar un disco fino, envolver en plástico film y reposar en nevera al menos una hora.
- Estirar la masa con un rodillo, entre papel de horno, hasta dejar un grosor de unos 3-4 mm. Quitamos un papel de horno y forramos el molde con la masa. Cortamos la masa con el papel sobrantes. Pinchamos el fondo de la tarta y colocamos los garbanzos a modo de peso.
- Horneamos durante 18 minutos a 200ºC con calor superior e inferior con ventilador. Dejar enfriar fuera del horno.
- Para la tarta: Precalentar el horno a 170ºC con calor superior e inferior con ventilador.
- Mezclamos en un bol amplio y varilla el puré de calabaza con la nata.
- En un bol aparte mezclamos el azúcar moreno con un huevo más una yema. Juntamos con el puré y mezclamos.
- Añadimos el jengibre, la canela y una pizca de sal. Rellenamos la base de la tarta y horneamos a 170ºC con calor superior e inferior con ventilador durante unos 40-45 minutos.
- Comprobamos pinchando con un palillo en el centro, que deberá salir casi limpio.
- Dejar enfriar la tarta de calabaza por completo.
- Terminamos espolvoreando con azúcar y caramelizando con un soplete.