El chef explica su método para preparar una tapa de pimientos del piquillo perfecta

España lidera la producción europea de pimiento con más de 1,5 millones de toneladas al año. Este alimento destaca por su gran sabor y su versatilidad a la hora de utilizarlo en diferentes recetas de cocina. Entre ellas destaca el pimiento del piquillo, un imprescindible de cualquier despensa por su sabor y versatilidad en conserva.

Para sacarles el máximo partido, numerosas personas recurren al azúcar como aditivo para realzar su sabor, una práctica que es considerada errónea por numerosos especialistas. El chef José Andrés propone un sencillo truco para sacar el máximo partido de los pimientos en una tapa que conquistará cualquier paladar.

La receta que recomienda el chef

Para preparar esta tapa de pimientos del piquillo, lo primero es escurrir los pimientos y reservar el líquido de la conserva. En una sartén con un poco de aceite de oliva virgen extra, se cocinan a fuego medio por ambos lados hasta que pierdan parte de su humedad y concentren su sabor, evitando que se quemen.

Mientras tanto, se trituran cuatro pimientos junto con el agua de la conserva hasta conseguir una salsa espesa y homogénea. Por otro lado, se golpean ligeramente dos dientes de ajo para que liberen todo su aroma. Una vez listos, se colocan los pimientos en una cazuela de barro formando una capa y se añade el aceite utilizado durante la cocción. A continuación, se reparte por encima la salsa triturada y se incorpora un poco más de aceite de oliva, los ajos, tomillo al gusto y una pizca de sal.

Finalmente, se dejan cocinar a fuego medio-bajo durante unos 10 minutos para que terminen de confitarse y absorban todos los aromas. El resultado es una tapa sencilla, con pimientos suaves y jugosos y un sabor intenso, ideal para servir como aperitivo.

El gran valor nutricional del pimiento

El pimiento es uno de los alimentos más completos de la dieta mediterránea gracias a su bajo aporte calórico (entre 20 y 30 kilocalorías por cada 100 gramos). Además, aproximadamente el 90% de un pimiento está compuesto por agua. Esta hortaliza aporta una cantidad moderada de fibra, hidratos de carbono saludables y un contenido prácticamente nulo de grasas. Esto convierte al pimiento en un alimento habitual en las pautas de alimentación equilibrada.

Su principal valor reside en su concentración de micronutrientes y compuestos bioactivos. Destaca especialmente por su elevado nivel de vitamina C y por su aporte de carotenoides como los betacarotenos, vitamina B6, folatos y minerales como el potasio.