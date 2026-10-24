España produce 1,5 millones de toneladas de pimiento, pero el 95% de los que importa proceden de Marruecos: «No tiene sentido»

Durante la campaña 2023/24, España produjo más de 1,5 millones de toneladas de pimiento, de acuerdo con los datos del Ministerio de Agricultura. Sin embargo, las empresas españolas importaron 83,34 millones de kilos de esta hortaliza durante el primer semestre de 2026. La mayor parte procedía de Marruecos, que suministró 79,01 millones de kilos, equivalentes al 94,81% del total. Las compras de pimiento a Marruecos alcanzaron un valor de 116,33 millones de euros, con un precio medio de 1,47 euros por kilo.

En el conjunto de las importaciones, el gasto ascendió a 125,68 millones de euros, con un coste medio de 1,51 euros por kilo. La evolución de los datos desde 2017 refleja un notable incremento de las importaciones españolas de pimiento procedente de Marruecos, según los registros de Estacom, el servicio estadístico de ICEX y la Agencia Tributaria. Durante el primer semestre de 2017, España compró 33,74 millones de kilos de esta hortaliza a Marruecos. En cambio, durante el mismo periodo de 2026, la cifra ascendió a 79,01 millones de kilos, lo que supone un incremento del 134,15 %.

Importaciones de pimiento de Marruecos

Las importaciones españolas de frutas y hortalizas frescas sumaron 2,87 millones de toneladas entre enero y julio de 2026, con un valor de 3.471 millones de euros. De esta cantidad, 1,58 millones de toneladas, valoradas en 2.490 millones de euros, llegaron de países extracomunitarios. Por su parte, las compras a otros Estados miembros de la Unión Europea alcanzaron 1,29 millones de toneladas, por un importe de 980 millones de euros.

De este modo, los países de fuera de la UE concentraron el 55 % del volumen total importado y el 72 % de su valor, lo que refleja su creciente relevancia en el suministro de frutas y hortalizas al mercado español. Así lo indican los datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, analizados por FEPEX.

Los proveedores comunitarios representaron el 45% del volumen importado y el 28% del valor económico. Las compras a estos países aumentaron un 2% en cantidad, hasta los 1,29 millones de toneladas, aunque su valor se redujo un 4%, situándose en 980 millones de euros.

Francia continuó siendo el principal proveedor de frutas y hortalizas frescas de España por volumen. Entre enero y julio de 2026, suministró 681.099 toneladas, un 4 % más que durante los mismos meses del año anterior. A continuación se situaron Marruecos, con 373.958 toneladas; Costa Rica, con 261.041 toneladas, un 13 % más; Perú, con 186.886 toneladas, un 3 % más; Portugal, con 184.084 toneladas, un 10 % menos; y Países Bajos, con 170.271 toneladas, un 4 % más. También destacó el crecimiento de Egipto, cuyas exportaciones a España alcanzaron las 113.338 toneladas, un 43 % por encima del año anterior.

En términos de valor económico, Marruecos encabezó la clasificación de proveedores de frutas y hortalizas frescas, con ventas por importe de 982 millones de euros entre enero y julio de 2026. Esta cantidad supone un incremento del 5 % respecto al mismo periodo de 2025.

Por detrás quedaron Perú, con 361 millones de euros; Portugal, con 242 millones; Francia, con 225 millones; Costa Rica, con 211 millones; y Países Bajos, con 170 millones de euros. A pesar de que que las compras españolas a Marruecos disminuyeron un 8% en volumen, hasta las 373.958 toneladas, el aumento de su valor económico pone de manifiesto la importancia de este país como principal proveedor extracomunitario de frutas y hortalizas frescas.

Para FEPEX, «estos datos se enmarcan en una tendencia preocupante de crecimiento de las importaciones que se viene observando en los últimos años y que adquiere especial relevancia porque afecta también a producciones estratégicas para el sector hortofrutícola español, como el tomate o el pimiento, con crecimientos del 5% en volumen y un 16,5% en valor en el caso del tomate y del 18% en volumen y del 25% en valor en el caso del pimiento».

Ranking global

China lidera la producción mundial de pimiento, con 17.307,03 millones de kilos en 2024, lo que representa el 38,65 % del total global. Para obtener esta cosecha, el país destinó 770.656 hectáreas a su cultivo, con un rendimiento medio de 2,25 kilos por metro cuadrado.

India ocupa la segunda posición, con una producción de 5.317,99 millones de kilos en 2024. Sus cultivos abarcaron 479.679 hectáreas, con un rendimiento de 1,11 kilos por metro cuadrado. El tercer puesto corresponde a Turquía, que alcanzó los 3.428,04 millones de kilos de pimiento. El cultivo ocupó 85.508 hectáreas y registró un rendimiento de 4,01 kilos por metro cuadrado.

México se sitúa en cuarta posición, con una cosecha de 3.220,43 millones de kilos. Para ello, dedicó 156.731 hectáreas al cultivo, con una productividad media de 2,05 kilos por metro cuadrado. Indonesia ocupa el quinto lugar de la clasificación, con 3.038,08 millones de kilos producidos en una superficie de 330.218 hectáreas. El rendimiento medio de sus explotaciones fue de 0,92 kilos por metro cuadrado.

Por su parte, España se encuentra en la sexta posición, con una producción de 1.518,61 millones de kilos de pimiento. El cultivo ocupó 23.500 hectáreas y alcanzó un rendimiento medio de 6,46 kilos por metro cuadrado. El Índice de Precios en Origen y Destino de los Alimentos (IPOD), elaborado por COAG, refleja que el pimiento rojo registró una diferencia de precio del 246 % entre el campo y el supermercado en agosto de 2026. Los agricultores cobraron una media de 0,84 euros por kilo, mientras que los consumidores pagaron 2,91 euros por la misma cantidad en los establecimientos comerciales.