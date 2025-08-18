Recetas con pimientos asados: recetas mediterráneas irresistibles

El pimiento asado es uno de esos ingredientes mágicos que transforman cualquier plato. Su sabor dulce, su textura tierna y su aroma ahumado lo convierten en un protagonista indiscutible de la cocina mediterránea. Desde ensaladas frescas hasta guisos contundentes, los pimientos asados tienen la capacidad de dar un toque casero y sofisticado al mismo tiempo. Además, son versátiles, saludables y fáciles de preparar en grandes cantidades, lo que permite aprovecharlos en distintas recetas durante la semana.

En este artículo encontrarás algunas de las mejores ideas mediterráneas para disfrutar de este ingrediente. Todas ellas son sencillas, equilibradas y, sobre todo, irresistibles.

Recetas con pimientos asados: 5 ideas mediterráneas irresistibles

Los pimientos asados se pueden preparar al horno, a la parrilla o incluso en sartén. Una vez listos, basta con pelarlos y aliñarlos con un buen aceite de oliva virgen extra, sal y, si se desea, un toque de ajo. A partir de ahí, el abanico de opciones es enorme: ensaladas frescas, tostadas, cremas, guisos o platos de horno.

A continuación, encontrarás cinco recetas donde los pimientos asados se convierten en los grandes protagonistas.

Las 5 mejores recetas con pimientos asados

Ensalada de pimientos asados con ventresca de atún

Este es un clásico de la dieta mediterránea. Basta con disponer tiras de pimientos rojos y amarillos asados, aliñarlos con aceite, vinagre de Jerez y un poco de sal, y coronarlos con ventresca de atún de calidad. El contraste entre la suavidad del pimiento y la jugosidad del atún hace que cada bocado sea fresco y elegante. Perfecta como entrante ligero en una comida veraniega.

Tostadas con pimientos asados, queso de cabra y anchoas

El pan crujiente se convierte en la base ideal para combinar sabores intensos. Se unta con un poco de tomate maduro rallado, se añaden tiras de pimiento asado, rodajas de queso de cabra cremoso y, para rematar, una anchoa en salazón. Es un aperitivo rápido y sabroso que resume la esencia mediterránea: sencillez y calidad en los ingredientes.

Crema de pimientos asados con tomate y jengibre

Una receta perfecta para los días más frescos. Se sofríe cebolla con tomate maduro, se añaden pimientos asados y un toque de jengibre fresco rallado. Tras triturar y colar, se obtiene una crema aterciopelada, llena de matices dulces y ligeramente picantes. Se puede servir con un chorrito de nata líquida o con picatostes caseros.

Lasaña de pimientos asados y berenjena

Una alternativa vegetariana a la lasaña tradicional. En lugar de pasta, se intercalan láminas de berenjena asada con capas de pimientos y salsa de tomate casera. El toque final se da con una bechamel ligera y queso gratinado. El resultado es un plato reconfortante, nutritivo y mucho más ligero que la versión clásica.

Pollo asado con pimientos asados, cebolla y tomillo

El pollo combina de maravilla con los pimientos asados. En esta receta, se marina con ajo, tomillo, aceite de oliva y jugo de limón. Luego se hornea junto con cebolla y pimientos asados, que aportan jugosidad y un aroma irresistible. Es un plato principal ideal para compartir en familia los domingos.

Consejos para cocinar con pimientos asados

Asado perfecto : colócalos en el horno a 200 °C durante unos 35 minutos, girándolos a mitad de cocción para que se doren de manera uniforme.

Pelar con facilidad : tras sacarlos del horno, mételos en una bolsa de plástico o cúbrelos con un paño húmedo durante 10 minutos. El vapor ayudará a retirar la piel sin esfuerzo.

Conservación : guarda los pimientos en tiras, con aceite de oliva y un poco de ajo, en un recipiente hermético dentro del frigorífico. Aguantan varios días y su sabor se intensifica.

Aliños creativos : prueba a añadir comino, albahaca fresca o un toque de guindilla para variar el perfil aromático.

Versatilidad: utilízalos en bocadillos, tortillas, pizzas o incluso como guarnición de carnes y pescados.

Los pimientos asados son, en definitiva, un ingrediente que nunca debería faltar en la despensa mediterránea. Con ellos es posible preparar platos sencillos pero llenos de carácter, que recuerdan a las comidas de verano, al pan recién horneado y al aceite de oliva de primera calidad. Una invitación a redescubrir la cocina casera desde la sencillez y el sabor auténtico.