Ontario está perforando 40 pozos de hasta 120 metros junto al lago Ontario para estudiar una central nuclear de hasta 10.000 MW, capaz de abastecer a unos 10 millones de hogares, aunque su primera unidad todavía podría tardar 15 años en conectarse

Ontario Power Generation está cavando 40 pozos de entre 60 y 120 metros en Wesleyville, una parcela de unas 526 hectáreas situada al lado del lago Ontario. El objetivo es verificar si las características de la roca y del agua subterránea permitirán construir una central nuclear de hasta 10.000 megavatios, lo que equivale casi al consumo de unos 10 millones de hogares.

De momento, el proyecto sigue siendo una propuesta. Todavía no se ha escogido la tecnología de los reactores, no hay autorización para construir y la evaluación federal estudia diferentes alternativas para una instalación que podría estar operativa durante 78 años.

La campaña incluye estudios geotécnicos e hidrogeológicos. Explicado más simple, los ingenieros extraen muestras de roca y analizan cómo se desplaza el agua bajo tierra para determinar si el terreno podría soportar edificios, sistemas de refrigeración y otras estructuras de gran tamaño durante décadas.

Ontario Power Generation realiza estos trabajos juntos a E.S. Fox, la empresa de propiedad indígena Voyageur Services y otras compañías locales. A la vez, diferentes equipos revisan la vegetación, las aves, la fauna, las aguas superficiales, la arqueología, el tráfico y los posibles impactos sociales y económicos. Es una parte poco llamativa del proyecto, pero resulta fundamental.

Un terreno detenido desde los años setenta

Wesleyville lleva décadas vinculado a los planes de generación eléctrica. Ontario Hydro empezó a construir allí una central de petróleo a finales de los años setenta, pero la crisis del crudo de 1979 y una posterior recesión hiciero que las obras se paralizarán, dejando el complejo sin actividad durante décadas.

El terreno siguió reservado para producir electricidad y tiene cerca líneas de transmisión, ferrocarriles y carreteras. Además, su ubicación junto al lado Ontario podría facilitar el suministro de agua para la refrigeración. En este sentido, estas infraestructuras eliminan algunos obstáculos, aunque no aseguran que el proyecto salga adelante.

Un central gigantesca que aún no existe

Los 10.000 megavatios son la potencia máxima que se está considerando, no una cifra ya aprobada. La documentación federal todavía contempla varias tecnologías de reactor, así que quedan por definir aspectos como el número de unidades, el diseño que tendrían o el coste definitivo de la central.

El Gobierno de Ontario estima que el proyecto podría mantener 10.500 puestos de trabajo en la provincia, incluidos 1.700 en Port Hope, además de generar 235.000 millones de dólares canadienses (aproximandamente unos 145.600 millones de euros al cambio en el momento de publicar esta noticia) para el producto interior bruto durante su vida útil. Se tratan de previsiones económicas asociadas a un posible escenario futuro, por lo que no están garantizadas.

La fase de planificación federal concluyó en 179 de los 180 días que estaban previstos. El 10 de julio de 2026 comenzó oficialmente la preparación del estudio de impacto, un proceso que puede durar hasta 1.095 días para Ontario Power Generation.

Port Hope y la empresa suscribieron en febrero un memorando de entendimiento que incluye 4,5 millones de dólares canadienses destinados a preparar al municipio. Este documento no significa que la localidad haya aceptado la central ni la obliga a recibirla. Incluso si el proyecto avanza favorablemente, todavía podrían transcurrir unos 15 años hasta que la primera unidad se conecte.

La documentación oficial sobre este proyecto se puede consultar en la Agencia de Evaluación de Impacto de Canadá.