Suena raro pero la ciencia lo avala: 4 estudiantes logran producir electricidad a partir de residuos de orina humana

El aprovechamiento de los desechos humanos ha sido históricamente un terreno poco explorado fuera del ámbito sanitario. Sin embargo, la ciencia lleva años analizando cómo ciertos residuos pueden adquirir un nuevo valor. En ese marco, los residuos de orina aparecen como un elemento recurrente en estudios sobre electrólisis, hidrógeno y sostenibilidad.

Lo que hasta hace poco se limitaba a laboratorios universitarios hoy empieza a trasladarse a proyectos educativos que combinan ciencia básica, experimentación y soluciones aplicadas a problemas reales. Dicho esto, las protagonistas del hecho que estamos por conocer, no superan los 18 años.

Lo diseñaron dos adolescentes: el experimento científico que transforma residuos de orina en electricidad

Cuatro estudiantes nigerianas lograron construir un generador capaz de producir electricidad utilizando residuos de orina como materia prima. El invento fue desarrollado por adolescentes de entre 14 y 15 años y presentado en la Maker Faire Africa, un evento que reúne proyectos juveniles centrados en innovación tecnológica y resolución de problemas cotidianos.

El dispositivo, elaborado con materiales caseros como botellas de plástico, tubos, alambres y papel de aluminio, demostró que un solo litro de orina puede generar hasta seis horas de suministro eléctrico continuo.

Aunque se trata de un prototipo básico, el sistema funcionó de manera estable durante las pruebas realizadas en la feria, lo que le valió el primer premio del certamen.

¿Cuál es el proceso químico detrás del uso de residuos de orina como fuente energética?

El funcionamiento del generador se basa en la electrólisis de la urea, uno de los componentes principales presentes en la orina humana. Al someter los residuos de orina a una corriente eléctrica inicial, la urea se descompone en nitrógeno, agua e hidrógeno. Este último es el elemento clave del proceso.

El hidrógeno liberado pasa por un sistema de filtrado que elimina impurezas y humedad antes de ser almacenado en un cilindro de gas. A partir de ahí, el combustible resultante se utiliza para mantener el flujo eléctrico durante varias horas. El diseño incluye lo siguiente:

Electrodos metálicos simples.

Un circuito eléctrico básico.

Orina como fluido conductor.

La energía generada no alcanza niveles industriales, pero sí resulta suficiente para alimentar pequeños dispositivos como linternas, radios o cargadores de baja potencia, especialmente en zonas sin red eléctrica estable.

¿Es posible aprovechar la orina en entornos con escasez energética?

El uso de residuos de orina como recurso energético plantea escenarios concretos de aplicación. Este tipo de tecnología podría resultar útil en:

Zonas rurales sin acceso regular a electricidad.

Campamentos de refugiados.

Comunidades afectadas por apagones frecuentes.

Además de su vertiente energética, el sistema introduce un enfoque de reutilización de desechos que reduce la dependencia de combustibles tradicionales. Al tratarse de un recurso disponible de forma constante, la orina permite plantear modelos de generación descentralizada con costes muy reducidos.

Desde el punto de vista ambiental, el proyecto también se enmarca dentro de la economía circular, al dar un uso práctico a un residuo que normalmente se descarta sin ningún tipo de aprovechamiento.

Validación científica y límites actuales del uso de residuos de orina

Pese al interés generado, el sistema presenta limitaciones técnicas. La profesora Gerardine Botte, experta en ingeniería química y biomolecular de la Universidad de Ohio, ha señalado que, en su estado actual, el proceso puede consumir más energía de la que produce. Aun así, ha subrayado su valor educativo y experimental.

Botte es fundadora de E3 Clean Technologies, una empresa que desarrolla sistemas de electrólisis de urea aplicados al tratamiento de aguas residuales.

Su tecnología ya se prueba en bases militares de Estados Unidos, donde la orina se convierte simultáneamente en agua reutilizable, hidrógeno y electricidad. Según sus cálculos, la orina generada por una universidad de tamaño medio podría producir energía suficiente para abastecer hasta 150 hogares durante un año.

Otro ejemplo reciente es un estudio publicado en Nature Communications que explora la electrólisis directa de orina para generar hidrógeno con menor consumo eléctrico que el de métodos tradicionales. Según esta investigación, un sistema optimizado de electrooxidación de urea en orina puede mejorar la eficiencia de producción de hidrógeno y reducir la energía necesaria para ello.

Desde luego, estos datos respaldan el principio científico que sustenta el experimento de las estudiantes y refuerzan el potencial futuro de los residuos de orina dentro del debate sobre energías alternativas.