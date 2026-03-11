La ciudad más habitada del mundo se hunde y podría quedar bajo el agua antes de 2050

La ciudad más habitada del mundo se enfrenta a cambios que no se pueden ignorar. A medida que la tierra se hunde y el agua avanza, los barrios más antiguos muestran grietas y las infraestructuras luchan por adaptarse. Con esto, Yakarta podría transformarse antes de 2050.

La capital de Indonesia, donde viven más de 40 millones de habitantes, no es solo una ciudad vibrante y caótica, sino una ciudad que enfrenta cambios profundos. El terreno se hunde entre aproximadamente 20 y 28 centímetros por año en distintas zonas del norte de la ciudad, según las mediciones geodésicas.

La razón de este hundimiento de la ciudad más habitada del mundo son causas humanas y climáticas. La ciudad se asienta sobre depósitos blandos de antiguos pantanos y ríos, y millones de residentes y negocios extraen agua subterránea a diario porque el suministro público es insuficiente. Esa extracción intensiva debilita las capas que sostienen la tierra y provoca que la ciudad se hunda como si se pudiera “escurrir” hacia abajo.

Sube el nivel del mar

A ese problema se suma que el nivel del mar está subiendo. Investigaciones recientes muestran que las aguas costeras del mundo ya son más altas de lo que se pensaba, hasta 30 centímetros por encima de las estimaciones anteriores en muchas regiones, lo que profundiza la vulnerabilidad de las grandes ciudades costeras.

De hecho, en Yakarta ya hay calles y barrios convertidos en espacios donde las inundaciones son cada vez más frecuentes, y donde algunas áreas del norte están varios metros por debajo del nivel del mar. Para frenar este panorama, las autoridades han impulsado iniciativas gigantescas, como el megaproyecto del muro costero («Giant Sea Wall», que se espera completar en parte hacia finales de esta década), sistemas de drenaje mejorado y planes de reubicación parcial de funciones gubernamentales.