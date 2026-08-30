Cientos de ceutíes toman las calles al grito de «¡fuera invasores!» y piden la dimisión del delegado del Gobierno en Ceuta

Cientos de ceutíes han salido a la calle para protagonizar una nueva protesta contra los invasores. La concentración se ha desarrollado en el centro y ha finalizado a las puertas de la Delegación del Gobierno, donde los ceutíes han gritado «¡delegado, dimisión!».

La protesta se ha celebrado cuando se cumple un mes de la invasión a Ceuta por la frontera del Tarajal. La marcha ha comenzado en la plaza de África y ha recorrido las calles del centro para finalizar en la plaza de los Reyes, justo frente a la sede de la Delegación del Gobierno.

«Ceuta no se vende, Ceuta se defiende», «fuera invasores» o «delegado, dimisión» han sido las consignas más repetidas esta tarde. La protesta ha estado marcada por la presencia de banderas de España y de Ceuta.

Los ceutíes muestran su malestar con el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, del que han pedido su dimisión, aunque él mismo lo rechaza. Asegura que abandonar el cargo en este momento sería una «absoluta irresponsabilidad y cobardía».

Los conductores se suman a la protesta

En el transcurso del recorrido, los cientos de ceutíes han realizado una sentada en la carretera, lo que ha provocado un corte en el tráfico. Los conductores afectados han optado por unirse a la protesta haciendo sonar sus cláxones.

En la plaza de los Reyes, los manifestantes han hecho un pasillo para que pudieran pasar los coches y las motos.

Los bomberos convocan una manifestación

Frente a la Delegación del Gobierno también está previsto que los bomberos de Ceuta se concentren. Han convocado una manifestación este lunes ante la sede de la Delegación del Gobierno. Reclaman «medios, recursos y soluciones» para la crisis que vive la población ceutí.

La concentración se efectuará en la céntrica Plaza de los Reyes, junto al edificio de la Delegación del Gobierno, y tal y como recoge el cartel anunciador. Piden que acudan a este acto policías nacionales, locales, bomberos, sanitarios, Protección Civil, seguridad privada, profesores, funcionarios de prisiones, militares, guardias civiles, trabajadores de los servicios de limpieza, periodistas y el resto de la población.

«Los servicios de primera línea desempeñan una labor esencial para garantizar la atención, la seguridad, las emergencias y el bienestar de la ciudadanía», reclaman.