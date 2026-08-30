Detenidos otros tres invasores marroquíes en Ceuta por lanzar cócteles molotov contra los militares

Tres inmigrantes marroquíes han sido detenidos por la Guardia Civil tras lanzar botellas cargadas con líquido corrosivo contra una patrulla de las Fuerzas Armadas en Ceuta. Se trata del tercer ataque contra militares en apenas unos días, después de una emboscada contra una patrulla del Ejército y de un apedreamiento en el que resultó herido un sargento.

El último ataque se ha producido este domingo por la tarde cerca de San Amaro, una zona próxima a la costa, donde los militares habían establecido un dispositivo de control. Los tres marroquíes lanzaron las botellas contra los efectivos, aunque ninguna llegó a alcanzarles y no hubo heridos. Agentes de la Guardia Civil consiguieron, posteriormente, localizar a los tres implicados y detenerlos.

La sucesión de ataques ha llevado a la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) a volver a reclamar «de manera urgente» que los militares sean reconocidos como agentes de la autoridad y que su profesión tenga la consideración de profesión de riesgo. Desde ATME denuncian este «nuevo ataque» y lamentan estar viendo «cómo parece que los militares son el objetivo» de los inmigrantes.

Este domingo por la tarde, cientos de ceutíes han vuelto a salir a la calle para reclamar la expulsión de los inmigrantes que entraron masivamente a finales de julio.

Nueva emboscada contra militares en Ceuta

El primero de estos episodios se produjo el jueves, cuando una patrulla de regulares sufrió una emboscada en Ceuta. Doce personas fueron detenidas por aquellos hechos y once de ellas serán expulsadas a Marruecos después de ser condenadas.

La violencia contra los militares continuó durante la madrugada del viernes al sábado. Cuatro personas fueron detenidas tras apedrear a otra patrulla y uno de los sargentos resultó herido. A estos dos episodios se suma ahora el lanzamiento de botellas con líquido corrosivo en San Amaro.

Además, la preocupación entre policías y militares ha aumentado por el empleo de artefactos caseros. Fuentes policiales han advertido de que inmigrantes que entraron desde Marruecos durante el asalto masivo del pasado 30 de julio están comprando productos como aluminio y disolventes utilizados para su elaboración. Desde Jupol han denunciado el lanzamiento de un cóctel molotov contra militares desplegados en Ceuta.

Vox anuncia acciones legales contra una ONG

Vox ha anunciado acciones legales contra la ONG No Name Kitchen por haber distribuido, según denuncia el partido político de Santiago Abascal, artefactos incendiarios entre inmigrantes ilegales que siguen en Ceuta con el objetivo de provocar una deflagración y liberar gases.

La formación ha anunciado una denuncia contra los responsables de No Name Kitchen por posible «organización criminal, atentado a la autoridad, lesiones, tentativa de homicidio y otros delitos». Además, reclaman la ilegalización de la organización no gubernamental y de sus actividades en España.

El partido también ha acudido a la Comisión Europea para pedir que se audite la totalidad de los fondos recibidos por la organización y se congelen inmediatamente los pagos y proyectos europeos que pudiera tener.