Vox anuncia acciones legales contra la ONG No Name Kitchen que entregó cócteles molotov a los ilegales

Vox ha anunciado este domingo que emprenderá acciones legales contra la ONG No Name Kitchen por haber repartido artefactos incendiarios entre los inmigrantes ilegales que todavía permanecen en Ceuta con el objetivo de provocar una deflagración y liberar gases.

El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha denunciado los «repetidos ataques» sufridos por militares y policías españoles en Ceuta por parte de «fuerzas invasoras», señalando la falta de medios y de «reglas de enfrentamiento» que permitan a los agentes «defenderse con garantías». Vox ha vinculado estos incidentes con la investigación abierta tras la identificación de varios miembros de No Name Kitchen.

Precisamente, este domingo OKDIARIO revela las imágenes del piso franco en el que la ONG acoge a los inmigrantes ilegales, proporcionándoles comida y curas y el material para la fabricación de estos artefactos.

En este marco, el partido que lidera Santiago Abascal ha anunciado una denuncia penal contra los responsables de la ONG por «posible organización criminal, atentado a la autoridad, lesiones, tentativa de homicidio y otros delitos».

También ha pedido la ilegalización de No Name Kitchen y de sus actividades en España y ha denunciado ante la Comisión Europea para que se audite la totalidad de los fondos recibidos por la organización.

El partido ha demandado la congelación inmediata de los pagos y proyectos europeos que pudiera tener la ONG, así como de acciones orientadas a su ilegalización en el conjunto de la UE.

«No podemos permitir que las ONG cómplices de la invasión y enemigas del pueblo español sigan actuando como organizaciones criminales, y menos con dinero público, y menos atacando a nuestros defensores», ha argumentado Jorge Buxadé