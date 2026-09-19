Dinamarca respalda ahora el acuerdo de Trump sobre Groenlandia: «Es positivo para la OTAN y para Europa»

El presidente Donald Trump anunció este viernes un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia que dará a EEUU el «control permanente» de la seguridad de la isla. El pacto supone un giro respecto al choque que ambos gobiernos mantuvieron cuando Trump insistía en que Washington debía controlar Groenlandia y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, respondía tajante que no estaba «en venta». Ahora, Frederiksen ha respaldado el acuerdo y el gobierno danés lo justifica por el nuevo escenario de seguridad: «La situación en el Ártico ha cambiado».

El ministro danés de Asuntos Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, ha situado el acuerdo en un escenario de seguridad distinto al de hace apenas unos años. «Es importante en un momento en que la situación de la política de seguridad en el Ártico también ha cambiado», ha argumentado. Copenhague considera que el nuevo tablero obliga a reforzar la protección tanto del Ártico como del Atlántico Norte.

Rasmussen confía en que el entendimiento permita además cerrar una «etapa de incertidumbre» en las relaciones entre las partes y cristalice en «un acuerdo vinculante que refuerce la seguridad en el Ártico y el Atlántico Norte y con ello nuestra seguridad compartida en el marco de la OTAN y Europa».

El siguiente paso puede llegar en cuestión de días. «La próxima semana podría ser una buena semana para Groenlandia, Dinamarca y Estados Unidos», ha avanzado el ministro danés. Los tres gobiernos esperan aprovechar la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York para firmar el acuerdo.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, se ha pronunciado en la misma dirección. A su juicio, el pacto «fortalece nuestra seguridad común en el Ártico y en el Atlántico Norte» y, por extensión, también resulta positivo para la OTAN y Europa. Frederiksen ha subrayado además que el texto reconoce la «soberanía e integridad territorial» de Dinamarca y el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación.

Groenlandia también ha dado su visto bueno. Su primer ministro, Jens-Frederik Nielsen, ha celebrado que las negociaciones estén a punto de desembocar en un acuerdo que, según sostiene, reforzará la seguridad de Groenlandia, Dinamarca, Estados Unidos y la alianza occidental. «El acuerdo reconoce los intereses de Groenlandia y nuestro lugar en la cooperación internacional. Redunda en beneficio de todos», ha afirmado.

La firma, sin embargo, no supondrá por sí sola la entrada en vigor inmediata del pacto. El comunicado conjunto de Dinamarca y Groenlandia señala que deberá superar los procedimientos parlamentarios nacionales correspondientes.

También Lituania se ha sumado al respaldo del acuerdo. Su presidente, Gitanas Nausėda, lo ha definido como «un paso importante hacia una mayor seguridad en el Ártico y el Atlántico Norte».

Trump y la seguridad de Groenlandia

Trump ha presentado el acuerdo con un lenguaje mucho más rotundo. «Me complace anunciar que Estados Unidos ha firmado un acuerdo con el Reino de Dinamarca y Groenlandia que otorga a Estados Unidos el control permanente sobre la seguridad y todas las demás necesidades en Groenlandia», comunicó este viernes el mandatario americano.

El presidente estadounidense sostiene que Washington dispondrá «para siempre» de plena capacidad para hacer lo que considere necesario en Groenlandia con el objetivo de garantizar tanto la seguridad de la isla como la de Estados Unidos. También ha insistido en que el pacto no tendrá fecha de caducidad: «Este es un acuerdo de vida indefinida, no tiene fin». Y asegura que el acuerdo no supondrá «ningún coste» para EEUU.

Otro de los puntos destacados por Trump afecta a la presencia de terceros países. Según su versión del acuerdo, «a partir de ahora» ningún adversario de Estados Unidos podrá disponer de una base o presencia militar en Groenlandia ni realizar inversiones sensibles en la isla «sin nuestra aprobación expresa por escrito».

Copenhague pone el acento, en cambio, en la seguridad compartida y en los límites del acuerdo. Mientras Trump habla de «control permanente», Frederiksen recalca que el texto reconoce la soberanía e integridad territorial de Dinamarca y la autodeterminación de Groenlandia.

El entendimiento llega después de meses de tensiones provocadas por la insistencia de Trump en la importancia estratégica de Groenlandia para la seguridad nacional estadounidense. Las negociaciones entre Washington, Copenhague y Nuuk, junto con el trabajo desarrollado para reforzar la seguridad del Ártico, han terminado desembocando en el pacto que las tres partes esperan firmar la próxima semana.