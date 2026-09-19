Trump se reunirá por primera vez con Delcy Rodríguez el próximo martes en Nueva York

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá el próximo martes en Nueva York con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante el arranque de la Asamblea General de Naciones Unidas y al margen de la misma, según ha anunciado la Casa Blanca esta madrugada del sábado.

Este histórico primer encuentro marcará el primer acercamiento de este nivel entre los dos países en más de una década, tras los años de gobierno chavista del narcoterrorista Maduro.

Desde la operación militar que derivó en la captura de Maduro en Caracas el 3 de enero de este año, la administración Trump ha dado su respaldo al gobierno interino de transición encabezado por Delcy Rodríguez –quien ejercía como vicepresidenta ejecutiva con Maduro– y restableció las relaciones diplomáticas, fracturadas desde 2019.

El acercamiento entre Washington y Caracas se rubricó con la reciente firma de un acuerdo energético que otorga a EEUU la gestión de una quinta parte de las reservas del petróleo de Venezuela.

El encuentro entre ambos será también el último punto en la agenda de Trump durante su visita a Nueva York, donde el martes hablará ante la Asamblea General de la ONU y mantendrá reuniones con los primeros ministros del Reino Unido y Japón, así como con varios líderes del Golfo Pérsico.

Según ha informado la Casa Blanca en una rueda de prensa telefónica, Trump participará además en una recepción con líderes internacionales antes de reunirse con Rodríguez y regresar a Washington.