La reflexión de Pelayo Gayol, GEO, sobre las nuevas generaciones: «Nos ablandamos porque vivimos muy cómodos, damos por hecho que sale agua del grifo»

Vivimos rodeados de comodidades que hace apenas unas décadas no estaban al alcance de todos. Abrimos un grifo y esperamos que salga agua, encendemos la calefacción, pedimos comida desde el móvil o resolvemos en segundos tareas que antes requerían mucho más tiempo y esfuerzo. Para Pelayo Gayol, inspector y exmiembro del Grupo Especial de Operaciones (GEO), esta facilidad cotidiana puede tener una consecuencia, ya que nos hemos acostumbrado demasiado a que todo funcione.

La reflexión de un hombre acostumbrado a la exigencia

Pelayo Gayol ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional en uno de los entornos más exigentes de la Policía Nacional. El propio cuerpo policial describe el proceso de acceso al GEO como una formación especialmente exigente, marcada por valores como la constancia, el sacrificio, el esfuerzo y el compañerismo.

Desde esa experiencia, el inspector pone el foco en algo mucho más cotidiano que una operación policial, ya que la manera en la que las sociedades modernas han reducido numerosas incomodidades. Criado en Asturias, recuerda una infancia en la que determinadas dificultades formaban parte de la rutina y que, según explica, contribuyeron a forjar su manera de enfrentarse a los problemas.

Su reflexión parte de una comparación sencilla, ya que cuando una persona crece sin experimentar determinadas carencias, puede llegar a considerar normales unas condiciones que en realidad son fruto del desarrollo social. De ahí su frase. «Nos ablandamos porque vivimos muy cómodos, damos por hecho que del grifo sale agua».

La idea no significa que disponer de comodidades sea negativo en sí mismo. El debate está en qué ocurre cuando la ausencia de dificultades reduce las oportunidades para desarrollar autonomía, tolerancia a la frustración o capacidad de adaptación. Precisamente, investigaciones sobre adolescencia han relacionado la resiliencia y el apoyo social con mayores niveles de bienestar subjetivo.

La reflexión de Pelayo Gayol plantea, por tanto, una pregunta más amplia, ya que ¿la comodidad nos hace menos capaces de afrontar las dificultades o simplemente han cambiado las dificultades que tenemos que afrontar? La respuesta no es sencilla. Lo que sí parece claro es que la resiliencia no depende únicamente de haber vivido con más o menos comodidades, sino también de las experiencias, el apoyo social y las circunstancias económicas y familiares de cada persona.