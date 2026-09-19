El refugio de lujo donde Phoebe Dynevor se ha casado en secreto con Cameron Fuller: una finca del siglo XVIII rodeada de viñedos

Phoebe Dynevor ha encontrado el escenario perfecto para protagonizar su propia historia de amor lejos de los focos. La actriz que dio vida a Daphne Bridgerton en la primera temporada de Los Bridgerton se ha casado en secreto con el actor y productor Cameron Fuller en una exclusiva finca del siglo XVIII escondida en la Provenza francesa. La pareja celebró su enlace el pasado 5 de septiembre rodeada de familiares y amigos, pero decidió mantener todos los detalles bajo llave hasta después de pasar por el altar. Ha sido la propia intérprete quien ha confirmado ahora la boda al compartir las primeras imágenes del gran día, tomadas por el estudio Taylor & Porter. «Me casé con mi mejor amigo», escribió junto a dos fotografías en las que aparece caminando de la mano de su ya marido y protagonizando un romántico beso durante la ceremonia.

El lugar elegido para darse el ‘sí, quiero’ es uno de los grandes secretos que ahora han salido a la luz: Le Mas des Poiriers. Una propiedad del siglo XVIII situada en plena Provenza, rodeada de jardines, viñedos y cipreses y especialmente conocida por la privacidad que ofrece. La finca cuenta con unos 26.000 metros cuadrados de terreno y capacidad para aproximadamente 250 invitados, aunque la boda de Phoebe y Cameron fue mucho más íntima y estuvo reservada a su círculo más cercano. No se trata de un enclave elegido al azar: la actriz ya había visitado la propiedad junto a Fuller el año pasado y ambos quedaron cautivados por su belleza y su carácter apartado. Precisamente esa posibilidad de celebrar el enlace sin miradas indiscretas habría sido una de las razones que les llevó a decantarse por este refugio. La celebración comenzó con una fiesta de bienvenida en un viñedo y continuó con la ceremonia entre cipreses, una cena a la luz de las velas y baile bajo las estrellas, convirtiendo la finca histórica en el escenario de un fin de semana pensado al milímetro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por PD 🌗 (@phoebedynevor)

Entre los grandes secretos de la boda estaba, como no podía ser de otra manera, el vestido de novia de Phoebe Dynevor. La protagonista de Los Bridgerton confió en Nicolas Ghesquière, director creativo de Louis Vuitton, para diseñar una pieza exclusiva para ella. El proceso se prolongó durante meses y el equipo llegó a trabajar sobre más de veinte propuestas antes de encontrar el diseño definitivo, cuya elaboración necesitó alrededor de 600 horas de trabajo. El resultado fue un vestido de estética minimalista y sofisticada, con escote palabra de honor, detalles de encaje y bordados de lentejuelas, acompañado de un largo pañuelo alrededor del cuello que caía por la espalda y un espectacular velo de seda de estilo catedral. La actriz completó el estilismo con joyas de Jessica McCormack y zapatos de Louis Vuitton. Y hubo un segundo look: para la recepción cambió el vestido de ceremonia por un diseño de color champán inspirado en los vestidos lenceros de los años noventa y, especialmente, en la estética de Kate Moss. Con la espalda descubierta y detalles de lentejuelas, el segundo estilismo aportó un aire más relajado a la celebración.

La boda llevaba meses preparándose en absoluto secreto y, según una fuente cercana citada por The Sun, Phoebe estuvo muy implicada en la organización junto a su madre, Sally Dynevor. Ni siquiera sus amigas más cercanas habrían visto el vestido antes del gran día. La discreción llegó hasta los días previos al enlace, cuando su hermana Hattie Dynevor, conocida por su papel en Waterloo Road, viajó al sur de Francia y compartió fotografías desde la zona, alimentando las especulaciones sobre una posible celebración familiar. Entre los invitados conocidos que aparecen en algunas de las imágenes difundidas se encuentran Cole Sprouse, Logan Lerman y Kiernan Shipka. La gastronomía también tuvo su protagonismo, con platos de inspiración provenzal como una tarta primavera y un pastel de verduras, mientras que la música acompañó la celebración con las actuaciones de Este Haim, ALR Music y Hugo M. Milochevitch.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Le Mas des Poiriers (@provencepoiriers)

La historia de amor de Phoebe y Cameron comenzó en 2023, durante el Festival de Cine de Sundance, donde ambos coincidieron en el espacio TAO. Desde entonces, su relación avanzó con una discreción poco habitual entre dos rostros vinculados a Hollywood. Aunque fueron vistos juntos en acontecimientos como Wimbledon, los BAFTA o el US Open, nunca convirtieron su romance en un elemento habitual de su vida pública. En mayo de 2024 confirmaron su compromiso cuando la actriz apareció en la Met Gala con un espectacular anillo de diamantes. La pedida había tenido lugar durante un viaje a los Cotswolds en el que también estaba presente la familia de la intérprete. Más de dos años después, han cumplido su intención de celebrar una boda pequeña y privada. Phoebe Dynevor ha dejado atrás los escenarios de época de Los Bridgerton para protagonizar su propio cuento de hadas, aunque, en esta ocasión, el escenario no ha sido Londres sino un refugio histórico escondido entre los viñedos de la Provenza.