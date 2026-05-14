Detenido el hombre acusado de agredir sexualmente a una mujer en el hospital de referencia de Ibiza

La investigación por la presunta agresión sexual ocurrida en el Hospital Can Misses de Ibiza continúa abierta mientras el Área de Salud de las Pitiusas revisa de urgencia los sistemas de seguridad hospitalaria del centro. El hombre detenido, acusado de agredir sexualmente a una mujer ingresada, habría accedido al edificio de madrugada tras forzar una de las puertas de entrada.

Según explicó el gerente del Área de Salud de las Pitiusas, Eduardo Escudero, los hechos ocurrieron alrededor de las 03.30 horas del pasado lunes. Fueron varios enfermeros de guardia quienes alertaron de la situación después de escuchar gritos procedentes de una habitación de hospitalización. Al acudir, vieron cómo un hombre abandonaba la estancia apresuradamente.

En la habitación se encontraban dos pacientes ingresadas. Una de ellas estaba en la ducha cuando sucedieron los hechos y la otra denunció haber sido víctima de una agresión sexual dentro del hospital. El personal sanitario activó inmediatamente el protocolo de agresiones sexuales, así como los procedimientos de seguridad interna.

Los servicios de seguridad del hospital contactaron de inmediato con la Policía Nacional, que se desplazó al centro para iniciar las investigaciones. La intervención policial permitió abrir una primera línea de investigación sobre el acceso del sospechoso al edificio.

Las cámaras de videovigilancia del Hospital Can Misses confirmaron que el sospechoso había accedido al centro tras forzar una puerta de entrada principal durante la madrugada. Posteriormente, tras cometer la agresión, abandonó las instalaciones por otra salida distinta para evitar ser detectado. La Policía Nacional logró localizarlo poco después y procedió a su detención como presunto autor de un delito de agresión sexual. Por el momento, no consta que robara ningún objeto del centro hospitalario.

La víctima, una paciente ingresada por un proceso patológico, fue atendida inicialmente por una matrona del hospital y posteriormente recibió atención especializada. Actualmente, se encuentra recibiendo apoyo psicológico tras el suceso. Desde la dirección del centro sanitario han reconocido la gravedad de lo ocurrido. Aunque en el Hospital Can Misses se registran con cierta frecuencia incidentes y agresiones externas, esta es la primera vez que se produce un hecho de estas características dentro del recinto hospitalario.

El gerente del Área de Salud de las Pitiusas ha señalado que este caso obligará a replantear todo el sistema de seguridad del hospital, especialmente en lo relativo al control de accesos durante la noche y la vigilancia de las zonas de hospitalización.

«Agresiones tenemos muchas, pero son externas y se activan los protocolos. En este caso lo que se hizo fue intentar tranquilizar a todo el mundo» explicó Escudero, destacando la tensión vivida en el centro durante la intervención. La investigación continúa abierta y la Policía Nacional mantiene las diligencias para esclarecer completamente cómo el detenido pudo acceder al hospital y recorrer sus instalaciones sin ser detectado a tiempo.