Rosalía, Victoria Federica, Anna Wintour… ¿Quién llevó el mejor look de la Semana de la Moda de París?

La Semana de la Moda de París deja claras varias tendencias en común entre sus invitadas: el azul marino se consolida como uno de los colores estrella, acompañado por el gris y el negro; los abrigos y americanas de silueta amplia aportan una estética sofisticada y relajada, mientras que los pantalones de pierna ancha actualizan los looks más clásicos. También destacan los estampados tradicionales, como la pata de gallo, y los accesorios estructurados, desde bolsos rígidos hasta mocasines y botas.

En cuanto a la estética general, triunfa una elegancia minimalista y atemporal, pero siempre con algún detalle capaz de elevar el conjunto: un toque de color, un complemento especial o una silueta inesperada. Una tendencia que demuestra que el street style parisino apuesta cada vez más por prendas clásicas reinterpretadas en clave contemporánea. Y a vosotras, ¿qué look os gusta más?