Rosalía, Victoria Federica, Anna Wintour… ¿Quién llevó el mejor look de la Semana de la Moda de París?

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La Semana de la Moda de París deja claras varias tendencias en común entre sus invitadas: el azul marino se consolida como uno de los colores estrella, acompañado por el gris y el negro; los abrigos y americanas de silueta amplia aportan una estética sofisticada y relajada, mientras que los pantalones de pierna ancha actualizan los looks más clásicos. También destacan los estampados tradicionales, como la pata de gallo, y los accesorios estructurados, desde bolsos rígidos hasta mocasines y botas.
En cuanto a la estética general, triunfa una elegancia minimalista y atemporal, pero siempre con algún detalle capaz de elevar el conjunto: un toque de color, un complemento especial o una silueta inesperada. Una tendencia que demuestra que el street style parisino apuesta cada vez más por prendas clásicas reinterpretadas en clave contemporánea. Y a vosotras, ¿qué look os gusta más?
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