La PS5 normal también tiene escalado por IA: Sony estrena QSSR, una versión ligera del de la PS5 Pro, y Lobezno y Ghost of Yōtei son los primeros en usarlo

El 1 de octubre, dos de los juegos más grandes de Sony recibieron un parche con una opción gráfica que hasta ese día no existía en la PS5 normal. Marvel: Lobezno, de Insomniac Games, y Ghost of Yōtei, de Sucker Punch Productions, fueron los primeros en incorporar QSSR, un escalado por IA pensado para la consola básica y no para la PS5 Pro.

Sony lo anunció ese mismo día en su blog oficial. La entrada la firma Daniel Craig, ingeniero principal de I+D gráfica de Sony Interactive Entertainment, que recuerda que jugadores y desarrolladores llevaban tiempo pidiendo algo parecido para la PS5 estándar.

Qué es QSSR y de dónde sale

QSSR son las siglas de Quick Spectral Super Resolution. El escalado consiste en que la consola dibuje cada imagen a menos resolución y después la amplíe, de modo que el juego gane fluidez sin perder demasiada nitidez. Cuando lo hace una red neuronal entrenada, el resultado suele ser más limpio que con los métodos clásicos.

Ese era el papel de PSSR, la tecnología que Sony estrenó en la PS5 Pro. Según la versión en español del PlayStation Blog, PSSR «analiza las imágenes de juego píxel a píxel y usa IA para escalarlas con más detalle y estabilidad que los enfoques tradicionales». Y añade que, «hasta ahora, las exigencias computacionales hacían que resultara imposible trasladar esta experiencia a PS5».

Sony describe QSSR como «un nuevo nivel de rendimiento de escalado con IA» y lo presenta como fruto del Proyecto Amethyst, su colaboración en gráficos por IA con AMD. Se apoya en dos cambios, según la misma nota: «una arquitectura de red neuronal optimizada» y «una implementación adaptada para maximizar el rendimiento en PS5».

La compañía no lo vende como un sustituto de la Pro. «Si bien PSSR supone el más alto estándar en PS5 Pro, QSSR ofrece notables mejoras en los detalles y la estabilidad de la imagen en PS5», dice el texto de Sony. En febrero, la marca ya había anunciado una versión mejorada de PSSR para la PS5 Pro que también salía de la alianza con AMD.

Los dos juegos que ya lo tienen y desde cuándo

La lista es corta. «Los primeros títulos en aprovechar esta nueva e innovadora biblioteca serán Marvel: Lobezno y Ghost of Yōtei», escribió Sony, y precisó que «ambos recibirán un parche hoy mismo para ofrecer QSSR como opción gráfica adicional en PS5». Ese día era el 1 de octubre de 2026.

Lobezno, que fuera de España se llama Marvel’s Wolverine, salió a la venta el 15 de septiembre, así que la actualización llegó dos semanas después de su estreno. OKDIARIO ya contó en su día por qué el juego se llama Lobezno en España y lo que se vio de él en el State of Play de junio.

Lo que cuentan Insomniac y Sucker Punch

Mike Fitzgerald, director de tecnología de Insomniac Games, explicó en el blog de Sony que «QSSR añade mayor claridad y estabilidad a nivel de píxel a nuestros entornos, lo que permite apreciar más detalles entre las ajetreadas calles de Madripoor, los densos callejones de Shinjuku y muchas otras zonas que Logan recorrerá a lo largo de su épico viaje».

Fitzgerald añadió que la novedad «brinda a los jugadores de PS5 una estupenda muestra de la experiencia de PS5 Pro». «Personalmente, me encanta ver cómo los equipos técnicos de PlayStation no dejan de mejorar la plataforma de PS5, y estoy deseando ver más juegos que usen QSSR en el futuro», dijo.

Vídeo oficial de PlayStation sobre QSSR en Marvel’s Wolverine (Marvel: Lobezno) en PS5. Vídeo: PlayStation

Jasmin Patry, ingeniera jefe de renderizado de Sucker Punch Productions, aseguró que «QSSR sobresale a la hora de resolver los detalles más ínfimos de nuestros personajes y entornos, cosa que hace con un nivel de estabilidad temporal que nunca había sido posible en una consola PS5 hasta ahora». La estabilidad temporal es que los bordes y los detalles finos no tiemblen ni parpadeen de un fotograma al siguiente.

«Llevamos mucho tiempo esperando que los jugadores de PS5 puedan disfrutar de la increíble calidad de imagen que PSSR aporta a PS5 Pro, y QSSR es un positivo paso adelante en esa dirección», concluyó Patry.

Vídeo oficial de PlayStation sobre QSSR en Ghost of Yōtei en PS5. Vídeo: PlayStation

Por qué la PS5 Pro sigue por delante

La diferencia está en el chip. La PS5 Pro lleva hardware dedicado a la IA y la PS5 normal no, así que QSSR tiene que funcionar en la GPU de siempre, con lo que Sony llama «una arquitectura de red neuronal optimizada».

Lo que todavía no se sabe

Sony no ha dado una lista de los siguientes juegos ni fechas. Solo dice que «QSSR se ofrecerá de forma generalizada a todos los desarrolladores de PlayStation, y estamos deseando ver estas mejoras aplicadas a muchos más títulos en el futuro». Cada juego necesita su propio parche, porque no es un ajuste del sistema que se active para todo el catálogo.

Tampoco hay cifras oficiales de rendimiento ni de resolución, y Sony no ha explicado cuánto trabajo exigirá adaptarlo a juegos que nunca tuvieron PSSR.

La nota se ha publicado en el PlayStation Blog el 1 de octubre de 2026.

Crédito de la imagen: Sony Interactive Entertainment / Insomniac Games.