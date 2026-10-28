El M6 llega al MacBook Pro y al iMac, y solo compensa si vienes de un Mac antiguo

Semana de anuncios en la compañía de Cupertino, con la vista puesta al evento de esta tarde. Mientras tanto, Apple ha renovado el MacBook Pro de 14 pulgadas y el iMac con el chip M6. Las reservas empiezan hoy, a las 18:10 en el caso del MacBook Pro según la tienda de Apple España, y las entregas comenzarán este viernes 6 de noviembre.

Las cifras grandes miran atrá

El M6 llega con una CPU y una GPU de hasta 12 núcleos, dos más que antes en cada caso. Añade Neural Accelerators en cada núcleo gráfico y un Neural Engine de 16 núcleos, pensados para tareas de inteligencia artificial que se ejecutan en el propio equipo, como los modelos de lenguaje en local.

En el MacBook Pro, Apple presume de gráficos hasta 11,7 veces más rápidos y de un rendimiento de IA hasta 13 veces superior al del modelo con M1. Frente al M5, el vocabulario se vuelve más prudente. La compañía incorpora gráficos hasta un 30 % más veloces, de procesos de IA hasta un 25 % más rápidos y de mejoras de hasta 1,3 veces en Blender.

Un MacBook Pro orientado a los supervivientes de Intel y del M1

Los argumentos más claros van dirigidos a quien viene de un portátil con M1 o con procesador Intel. Para ese usuario, Apple promete hasta 24 horas de autonomía, la mayor en un Mac hasta la fecha según la marca. Son 4 horas más que el modelo con M1 y hasta 14 más que el Intel. También ofrece 16 GB de memoria unificada de serie, ampliables a 32 GB, y un puerto Thunderbolt más que en esos equipos.

Completan el conjunto una pantalla Liquid Retina XDR con picos de brillo HDR de hasta 1.600 nits y opción de acabado nanotexturizado contra reflejos, tres puertos Thunderbolt 4, HDMI, MagSafe 3 y ranura SDXC. La conectividad inalámbrica pasa a Wi-Fi 7 y Bluetooth 6, y admite hasta dos monitores externos. Con un adaptador USB-C de mayor potencia, como el de 96 W, la carga llega al 50 % en 30 minutos.

Todas las configuraciones que figuran en la tienda de Apple llevan 1 TB de almacenamiento y 16 GB de memoria unificada, ampliable a 24 o 32 GB. Se vende en negro espacial y plata, con opción de pantalla nanotexturizada, desde 2.329 €, o 2.209 € con el descuento para educación.

El iMac se salta una generación

La generación anterior del iMac llevaba el M4, así que el salto que mide Apple es mayor que en el portátil. Según sus pruebas, el nuevo modelo es hasta 1,5 veces más rápido en Microsoft Excel, hasta 2 veces en edición de fotos con Affinity y en juegos con trazado de rayos, y hasta 5 veces en procesamiento de prompts de IA con LM Studio. Frente al iMac con Intel más vendido, la compañía habla de hasta 18 veces más rendimiento. El SSD, añade, es hasta el doble de rápido.

Hay dos versiones. La de CPU y GPU de 10 núcleos parte de 1.819 € (1.759 € con descuento educativo) y la de 12 núcleos, de 2.019 € (1.899 €). Esos 200 € de diferencia no compran solo dos núcleos más. Según la letra pequeña de la nota, la opción de Ethernet de 2,5 Gb, los cuatro puertos Thunderbolt 4 y el vidrio nanotexturizado están reservados al modelo de 12 núcleos, que además trae el Touch ID de serie. En el de 10 núcleos solo se puede configurar con él.

El resto se mantiene en la línea del iMac actual, con pantalla Retina 4,5K de 24 pulgadas, siete colores, Wi-Fi 7 y Bluetooth 6, y compatibilidad con hasta dos monitores 6K externos.

¿Vale la pena pasar por caja?

A la vista de los datos de Apple, el M6 tiene más sentido como relevo de un equipo de hace varios años que como actualización anual. Quien use ahora un MacBook Pro con M1 o un iMac con procesador Intel verá las mejoras más grandes, en rendimiento y, en el portátil, en autonomía. Quien ya tenga un M5 apenas encontrará argumentos, porque el mejor caso que ofrece la marca es un 30 % más de potencia gráfica.

El usuario de un iMac con M4 está en un punto intermedio. Las mejoras que anuncia Apple son más claras que en el portátil, pero para navegar, escribir o trabajar con una hoja de cálculo ese margen se notará poco, salvo que trabaje con vídeo, con modelos de IA o con juegos. Quien decida cambiar puede apoyarse en Apple Trade In, que descuenta el valor del equipo antiguo, y en los descuentos educativos, disponibles durante todo el año.