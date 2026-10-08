Los Timekettle LiveTalk convierten unos auriculares abiertos en un intérprete con IA para el día a día

Timekettle ha lanzado los LiveTalk, unos auriculares abiertos con gancho para la oreja que combinan un intérprete con inteligencia artificial y el uso de unos cascos de música y llamadas. La idea de la marca es que la traducción deje de ser un gadget que solo se saca de viaje y pase a los auriculares que se llevan puestos a diario. Se venden en tres colores, Star Silver, Polar Black y Deep Sea Blue, con un precio recomendado de 149 dólares y están disponibles desde hoy.

Un intérprete con cuatro formas de trabajar

Los LiveTalk funcionan con Babel OS 3.0, el sistema de traducción de Timekettle, y reparten el trabajo en cuatro modos. El de conversación sirve para charlar cara a cara con alguien que habla otro idioma. El de escucha está pensado para charlas, visitas guiadas o conferencias, y en él el móvil graba al ponente mientras los auriculares reproducen la traducción. Los otros dos cubren las llamadas y videoconferencias, en las que la otra persona no necesita instalar ningún software, y el modo multimedia, que se aplica a contenidos de audio y vídeo del móvil o del ordenador.

Qué ocurre cuando falla la cobertura

La traducción en línea depende de los servidores de la compañía y, según Timekettle, de un módulo de inteligencia artificial que reescribe las frases literales para que suenen naturales. El catálogo supera los 50 idiomas y los 100 acentos. Sin internet, el abanico se reduce a 25 pares de idiomas sin conexión, una opción útil cuando la señal falla.

Cascos de música con una autonomía a medias

Para escuchar música, los LiveTalk montan un transductor dinámico de 11 milímetros con membrana de titanio y seis ecualizaciones predefinidas y un perfil personalizable, que se ajustan desde la aplicación de Timekettle. Esa misma aplicación sirve para consultar las transcripciones.

Incorporan Bluetooth 5.3 y permiten mantener conectados dos dispositivos a la vez, algo cómodo para alternar entre el móvil y el ordenador. La batería da hasta 8 horas de música por auricular y 35 con el estuche de carga, y diez minutos de carga rápida suman unas 2,5 horas de reproducción. Traduciendo el consumo es mayor, ya que la ficha de la compañía habla de algo más de cuatro horas de traducción continua.

Doscientos minutos al mes gratis

El modelo de uso tiene una parte de pago. Cada dispositivo incluye 200 minutos gratuitos de traducción en línea al mes, que se reinician el día 1 y no se acumulan. Quien necesite más puede contratar un plan de 300 minutos adicionales o uno de traducción ilimitada. También existe un paquete de 600 minutos que no caducan.