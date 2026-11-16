Cómo detectar un deepfake en plena campaña, cinco comprobaciones antes de compartir un vídeo o un audio

La campaña electoral arrancó a medianoche del pasado viernes 13 de noviembre y se cerrará el viernes 27, Black Friday además, dos días antes de la votación del domingo 29. Son dos semanas en las que cualquier vídeo llamativo recorre varios grupos de WhatsApp antes de que alguien se pregunte de dónde ha salido.

Parte de ese material es sintético. Hay más de una decena de vídeos creados con inteligencia artificial sobre un supuesto fraude en el voto por correo, difundidos en Instagram, Facebook, TikTok y X tras la convocatoria electoral. Aunque ninguna comprobación es infalible por separado. Juntas, estas cinco filtran buena parte de los montajes y se pueden hacer desde el móvil.

Un vídeo antiguo también puede estrenarse hoy

La primera pregunta es de cuándo es el contenido. Muchas piezas engañosas mezclan material real de otra fecha o de otro lugar con un texto nuevo que lo presenta como reciente.

Conviene buscar la frase más llamativa del vídeo junto al nombre de quien aparece. Si una declaración de ese calibre fuera auténtica, tendría fecha, lugar y rastro en más de un sitio. INCIBE recomienda ir más allá del titular y desconfiar de los contenidos muy alarmantes que incendian las redes en poco tiempo.

El rastro que lleva hasta la primera cuenta

El segundo paso es localizar quién lo publicó primero. Un reenvío sin autor es mala señal, y una captura de pantalla de un vídeo, peor todavía. Las marcas de agua ayudan. Muchos clips conservan el nombre de la cuenta de origen sobreimpreso, y al visitarla se ve si es un perfil dedicado a generar contenido con IA.

La etiqueta de IA ayuda, pero su ausencia no garantiza nada

TikTok, YouTube y las redes de Meta muestran avisos cuando un contenido se ha generado con IA, bien porque lo declara quien lo sube, bien porque la plataforma detecta metadatos que lo delatan. En YouTube, por ejemplo, el aviso puede aparecer en el propio reproductor o en la descripción ampliada.

El problema llega con las copias. Ese aviso vive en la aplicación donde se publicó el original, de modo que un clip descargado y reenviado por mensajería llega sin él.

Desde el 2 de agosto de 2026 se aplica además el artículo 50 del reglamento europeo de IA. Obliga a quien difunde una ultrasuplantación, el término legal para el deepfake, a advertir de que el contenido es artificial, y a los proveedores de herramientas generativas a marcar sus resultados de forma detectable.

Según la documentación publicada por la AESIA, los sistemas que ya estaban en el mercado antes de agosto tienen de plazo hasta el 2 de diciembre para incorporar el marcado, y el uso personal no profesional queda fuera del reglamento. Que un vídeo no lleve etiqueta, por tanto, no prueba que sea auténtico.

Cómo detectar un deepfake cuando la voz va por libre

En vídeo, la pista más útil sigue siendo el desajuste entre sonido e imagen. INCIBE señala la falta de sincronización, un tono de voz extraño, fondos deformados y sombras que no cuadran con la iluminación. También apunta que estos montajes suelen ser cortos.

Merece la pena verlo a pantalla completa y fijarse en la boca, los dientes y el contorno de la cara cuando la persona gira la cabeza. Los generadores mejoran rápido y un clip limpio tampoco demuestra nada, así que esta revisión sirve para descartar, no para dar por bueno.

Con un audio suelto no hay imagen a la que agarrarse. Una nota de voz atribuida a un político, sin vídeo y sin origen, solo se puede valorar por su procedencia.

Un segundo canal antes de pulsar reenviar

La última comprobación consiste en confirmar el contenido por una vía distinta de aquella por la que ha llegado. Si es una declaración, estará en los perfiles oficiales de quien la hace o en varios medios. Si afecta al voto, la referencia son el Ministerio del Interior y la Junta Electoral.

¿Y qué se gana con reenviarlo?

Queda una pregunta que importa. ¿Merece la pena gastar energía en republicar este tipo de contenido? Quien ya piensa como nosotros no necesita el vídeo para seguir pensándolo, y quien opina lo contrario rara vez cambia de voto por un clip de veinte segundos llegado a un grupo familiar.

La credibilidad propia, en cambio, sí está en juego. Si el montaje resulta ser falso, el desmentido casi nunca llega tan lejos como el reenvío, y quien lo compartió queda como uno de los eslabones que lo hicieron circular. Ante un vídeo dudoso, no hacer nada es una opción perfectamente válida.