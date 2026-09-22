Envolver ramas de romero con algodón: para qué sirve y por qué lo recomiendan los expertos

El buen olor de una vivienda es algo esencial para numerosas personas. Las tiendas que se dedican a la venta de ambientadores suelen recibir a gente que quiere transformar su hogar en un espacio acogedor a través del aroma. Aunque existe un truco casero que se está viralizando y destaca por ser más económico.

Un truco que consiste en envolver ramas de romero con algodón para conseguir una fragancia casera que destaque por su durabilidad y frescura. Por eso, cortar una pequeña rama de romero de una planta adulta y llevar a cabo el proceso de plantación hará que esa rama diminuta obtenga sus propias raíces. La práctica de envolver esa rama en algodón húmedo es una forma de ayudar a ese crecimiento y aroma.

¿Cómo se hace este truco?

El primer paso es escoger una rama sana y firme que se encuentre aún en crecimiento y mida de unos 10 a 15 centímetros de largo. Los expertos aconsejan evitar las ramas muy viejas y las que tengan hojas amarillas, manchas o signos de deterioro. A continuación se debe realizar un corte limpio en la parte inferior del tallo y, tras este paso, es fundamental retirar las hojas de la zona más cercana a la base y dejar las de la parte superior.

Esto hará que el sector del tallo quede limpio y empiece a desarrollar las raíces. Posteriormente, hay que coger un trozo pequeño de algodón, humedecerlo en agua y colocarlo alrededor de la base de la rama, cubriendo la zona en la que se retiraron las hojas. La clave llega después; es importante revisar que el algodón conserve la humedad y, cuando comiencen a aparecer las primeras raíces, se debe trasladar la rama a una maceta con tierra limpia y buen drenaje.

La función del algodón

La función principal del algodón es mantener la base de la rama húmeda durante el tiempo que desarrolle las raíces. Además, al estar separada de la planta original, todavía no cuenta con un sistema de raíces propio para absorber el agua y conservar la humedad en esa zona, evitando que se seque durante el proceso. Un proceso en el que no necesariamente se debe mantener el algodón completamente mojado porque el exceso de agua genera un problema y perjudica el crecimiento de la planta.

La fragancia

Además de conseguir una planta nueva, la fragancia que evoca este junte es fundamental. El aroma se traduce en limpieza, confort y frescura porque el algodón húmedo combinado con el toque verde, herbal y alcanforado de una rama de romero se ha convertido en una tendencia muy conocida en el mundo del bienestar y de la jardinería urbana.