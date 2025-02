He probado el Dreame X50 Ultra Complete y es un robot aspirador que redefine la limpieza inteligente

El mercado de robots de limpieza inteligente está saturado de opciones, pero el Dreame X50 Ultra Complete llega con un enfoque radical: combinar potencia industrial con inteligencia doméstica. He tenido la oportunidad de probar este dispositivo durante dos meses y estas han sido mis sensaciones.

Tabla de características

Característica Detalle Potencia de succión 20.000 Pa Sistema de navegación AI + luz estructurada 3D + reconocimiento de 200 objetos Mopas Doble mopa giratoria con elevación automática (10,5 mm) Batería 6.400 mAh (hasta 220 minutos de autonomía) Depósitos de agua 4,5 L (limpia) / 4 L (sucia) Bolsa de polvo 3,2 L (autonomía de 100 días) Dimensiones del robot 35 x 35 x 8,9 cm (VersaLift recogido) / 11 cm (VersaLift extendido) Conectividad Wi-Fi 5 + Matter + compatibilidad con asistentes de voz Peso Robot: 4,53 kg / Base: 9,09 kg Precio 1.499€

Un diseño pensado para tu hogar

Al recibirlo, lo primero que llamó mi atención fue lo sencillo que resultó su montaje. La base PowerDock y el robot vienen prácticamente listos para usar, con accesorios de repuesto incluidos, como mopas, cepillos y bolsas de polvo. Un detalle que cualquier usuario agradece y que muestra que la inversión que se realiza tiene recompensa.

El Dreame X50 Ultra Complete llama la atención por su diseño compacto en color blanco de 35 cm de diámetro, lo que le permite moverse con soltura en espacios reducidos. Sin embargo, su gran baza es la altura variable de 89 mm con VersaLift, lo que permite limpiar bajo muebles sin necesidad de moverlos.

Entre sus características más destacadas se encuentran las patas ProLeap, capaces de superar obstáculos de hasta 6 cm, un cepillo lateral extensible que alcanza las esquinas más inaccesibles y mopas giratorias con MopExtend, que se elevan al detectar alfombras. Además, su diseño minimalista permite que se integre perfectamente en cualquier tipo de decoración, sin romper la estética del hogar.

Tecnología para una limpieza eficaz

El sistema de navegación es uno de sus mayores atractivos. Gracias a la combinación de una cámara RGB y luz estructurada 3D, el robot crea mapas en tiempo real y reconoce hasta 200 objetos, evitando cables, juguetes y otros obstáculos. En una prueba real, logró sortear zapatos dispersos, juguetes de peluche o cables sin detenerse ni atascarse. Además, el mapeo mejorado permite al robot recordar varias configuraciones, lo que lo hace ideal para hogares con múltiples escenarios.

Potente como pocas

La máquina ofrece hasta 20.000 Pa de potencia, este robot es un auténtico monstruo de la limpieza. En alfombras donde siempre quedan restos de comida incrustados, esa gota de tomate frito que se seca en el suelo, consiguió eliminar prácticamente todo en un solo pase. Además, su sistema OmniDirt 2.0 ajusta la potencia automáticamente en función de la suciedad detectada.

Dispone de varios modos de limpieza, desde el silencioso para cuando hay mascotas durmiendo o trabajas desde casa, hasta el máximo para limpieza profunda en alfombras. Otro aspecto a destacar es su capacidad de limpieza en suelos duros, donde la combinación de succión y mopa asegura que no queden residuos de polvo o manchas difíciles.

Fregado inteligente con autolimpieza

Las mopas del X50 Ultra Complete no solo rotan y se extienden para alcanzar rincones, sino que además cuentan con un sistema de autolimpieza avanzado. Gracias a la tecnología AceClean DryBoard, se lavan con agua a 80°C y se esterilizan con luz UV, garantizando una desinfección total. En hogares con mascotas, esta función es un plus. La combinación de agua caliente y esterilización asegura que las mopas no acumulen bacterias ni malos olores, lo que prolonga su vida útil.

Además, su sistema de detección inteligente reconoce el tipo de suelo y ajusta la cantidad de agua utilizada en el fregado, evitando exceso de humedad en superficies delicadas como parquet o madera.

La clave de la automatización es la base

La base no solo carga el robot, sino que también vacía el depósito de polvo, limpia y seca las mopas y rellena el agua y la solución limpiadora. Tras un mes de uso, no ha sido necesario intervenir en su mantenimiento manualmente, posteriormente, limpiar los sensores. Este nivel de autonomía permite que el usuario solo se preocupe por reemplazar los consumibles de vez en cuando, lo que reduce el tiempo dedicado a tareas de limpieza.

Otra función interesante es el sistema de notificaciones inteligentes, que avisa cuando es necesario cambiar algún elemento o realizar tareas de mantenimiento en el robot. De esta forma, te despreocupas por completo de su funcionamiento. Simplemente intervienes cuando la máquina lo pide.

Una app potente, incluso demasiado

La aplicación Dreame Home permite editar mapas, programar la limpieza por zonas y ajustar la humedad del fregado. No obstante, su curva de aprendizaje es pronunciada. Aunque está bien traducida al español, requiere tiempo para familiarizarse con todas sus opciones. Ahora bien, la funciones básicas las ejecutas sin ningún problema desde el primer momento, simplemente hay que dedicar tiempo a ir sacando todo el provecho.

Uno de los puntos fuertes de la aplicación es la posibilidad de establecer zonas de limpieza personalizadas y programar sesiones en función de la rutina del hogar. También se puede vincular con otros dispositivos inteligentes, lo que permite automatizar aún más la limpieza.

Lo que sí que echo en falta es que los mensaje de voz que da la máquina, como anunciar que se están limpiando las mopas o que hay que recargar el depósito de agua limpia, siguen apareciendo en inglés. Si se hace el esfuerzo de traducción al español, sería mejor.

El control por voz es muy cómodo

El X50 Ultra Complete es compatible con Google Home, Alexa y Siri, permitiendo activar la limpieza con comandos de voz. También es posible monitorizar la limpieza en tiempo real desde la aplicación. Esta integración con asistentes virtuales permite que la limpieza se realice de manera más cómoda y sin necesidad de interacción manual con el robot o la app.

Además, gracias a su conectividad de última generación, el robot recibe actualizaciones de software que mejoran su rendimiento y añaden nuevas funciones con el tiempo.

Escenarios de uso: ¿para quién es ideal?

Por ejemplo, este robot es especialmente útil en hogares con mascotas, gracias a su cepillo HyperStream que reduce los enredos de pelo y a la esterilización UV que minimiza olores. También es ideal para viviendas con múltiples obstáculos y alfombras, gracias a su navegación avanzada y su capacidad de elevar las mopas automáticamente.

Si tienes niños pequeños, este robot puede ser una gran ayuda para mantener el suelo limpio sin esfuerzo. Además, al contar con la opción de programar sesiones de limpieza específicas, es posible garantizar que el hogar esté siempre en perfectas condiciones sin intervención manual.

En oficinas o espacios de trabajo, el Dreame X50 Ultra Complete también puede ser un aliado ideal, ya que te permite disfrutar un entorno libre de polvo y suciedad de manera completamente automatizada. Gracias a este robot, mantienes la casa a punto porque aprovechas cualquier hueco para mandarla a limpiar

Mi veredicto

Aunque el Dreame X50 Ultra Complete ofrece una experiencia de limpieza casi perfecta, hay algunos detalles a tener en cuenta. Su precio es elevado, 1.499€. Es cierto que de manera regular suele haber promociones, pero no cabe duda de que es un desembolso importante. Sin embargo, y tal y como concluí en el análisis de modelo anterior, liberarse de tareas pesadas es algo que no tiene precio. En el caso de este dispositivo, las ejecuta muy bien, evitando tu intervención en todo momento. Simplemente debes estar atento a las recomendaciones que aparezcan en la aplicación, como la de la limpieza de los sensores o sustituir el agua.

El Dreame X50 Ultra Complete es una opción recomendada para quienes buscan máxima comodidad y automatización en la limpieza del hogar. Tal y como comento, limpia correctamente y te ayuda a ganar tiempo. Se nota además el avance con respecto al L40 que probé en septiembre en lo referido a la detección de obstáculos. El Dreame X50 Ultra Complete es, sin duda, una de las opciones más interesantes dentro del enorme universo, de robots de limpieza de gama alta.