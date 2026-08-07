Honor mete un brazo robótico en la cámara de su próximo móvil, y ARRI le presta su ciencia del color

El Robot Phone no es un dispositivo más, y ya pudimos verlo en la edición 2026 del MWC. Las cuestión es que su cámara principal va montada sobre un gimbal motorizado de tres ejes capaz de girar, estabilizar y seguir automáticamente a quien esté grabando o a lo que le interese al usuario. Nada de esto es nuevo del todo, ya hemos visto mecanismos parecidos en algún gadget suelto, pero sí lo es integrarlo dentro de un smartphone normal, con el resto del teléfono funcionando como cualquier gama alta.

Detrás de ese brazo hay un sensor principal de 200 megapíxeles con una apertura f/1.6, acompañado de un ultra gran angular de 50 megapíxeles y un teleobjetivo periscópico también de 200 megapíxeles. Honor ha desarrollado además su propio chip de procesado de imagen, al que ha llamado Yuguang H1, para tirar de toda esa información en tiempo real sin que el móvil se caliente ni el vídeo se resienta.

ARRI da el golpe de pecho

Aquí es donde el anuncio se pone serio, ya que Honor ha cerrado un acuerdo con ARRI, la firma alemana de cámaras de cine que hay detrás de buena parte de lo que se rueda en Hollywood, para llevar parte de su ciencia del color al Robot Phone. El teléfono incorpora de forma nativa la codificación Log-C3, el mismo perfil plano que usan los operadores de cámara para tener más margen en el etalonaje o estabilización, junto con el espacio de color ARRI Wide Gamut 3 y los LUTs propios de la marca para aplicar looks cinematográficos ya definidos. Es la primera vez que un móvil ofrece esto de fábrica, y para cualquiera que grabe vídeo con cierta ambición estética es una diferencia real, no solo un filtro más en el catálogo.

Dicho esto, conviene no dejarse llevar solo por el nombre de ARRI. Que la cámara grabe en Log no significa automáticamente que el resultado sea mejor sin trabajo posterior, y habrá que ver con calma cómo se comporta ese sensor en condiciones normales de luz antes de dar por hecho que estamos ante un salto real en fotografía móvil.

Las reservas se han disparado

El Robot Phone ha superado las 200.000 reservas en su primera semana en China, con un depósito de 500 yuanes, unos 65 euros, que bate cualquier marca anterior de Honor. Es una cifra que la propia compañía se ha encargado de difundir, así que conviene tomarla como lo que es, un dato de reservas y no de ventas confirmadas. Por ahora el lanzamiento del 12 de agosto se ha anunciado únicamente para el mercado chino, sin fecha ni confirmación de que vaya a llegar a Europa.

Fuera de la cámara, el Robot Phone monta un Snapdragon 8 Elite Gen 5, batería de 6.000 mAh, pantalla plana de resolución 1.5K y carga rápida de 120W. Son especificaciones que se esperan en un buque insignia de 2026 y que dejan claro que el verdadero factor para comprarlo no es la potencia bruta, sino ese conjunto de cámara robótica y sello ARRI que Honor quiere convertir en su seña de identidad.