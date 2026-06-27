Seis meses con las Ray-Ban Meta: cuando un gadget deja de ser un gadget

Lo primero que te dice cualquiera cuando las ve puestas es «ah, las gafas que graban vídeo». Tienen razón, claro, tienen cámara y graban vídeo. Pero llevan seis meses conmigo y la cámara es, con diferencia, lo que menos uso. Definirlas así es como llamar al móvil «el aparato que hace fotos». Técnicamente cierto, pero te estás perdiendo todo lo demás, que no es poco.

Escuchar música sin desaparecer del mundo

Antes de las Ray-Ban Meta, escuchar música por la calle implicaba elegir. O ponías los auriculares y te aislabas, o ibas sin ellos y te perdías la música. No había mucho término medio. Con estas gafas lo hay, porque el sonido sale de las patillas y llega a tus oídos sin sellarlos. Puedes ir con tu playlist mientras sigues oyendo el tráfico, a alguien que te llama o simplemente el entorno.

No son los mejores auriculares del mercado, pero para ese uso concreto, acompañar sin aislar, hacen algo que ningún auricular convencional puede hace, desaparecer.

La función que nadie menciona y que más uso

Aquí está lo que de verdad me ha cambiado el día a día. Hay una lista de cosas pequeñas que antes requerían desbloquear el teléfono y que ahora no. Saber qué hora es cuando tengo las manos ocupadas. Escuchar un audio de WhatsApp mientras vengo del súper con bolsas en la mano. Que me lean en voz alta el último mensaje que ha llegado. Preguntar algo rápido sin interrumpir lo que estoy haciendo. Consultar la temperatura antes de salir. Ninguna de estas cosas es espectacular por sí sola. Pero la suma de todas, repetida cada día, es lo que ha convertido estas gafas en algo que echo de menos cuando no las llevo.

No es la cámara, sino la IA de Meta. Y lo curioso es que al principio apenas la usaba, porque hablarle a unas gafas me parecía raro. Hoy lo hago sin pensar, del mismo modo que hace años aprendí a hablarle a Siri o a Alexa y dejé de sentirme ridículo. Lo que ha cambiado no es solo que la IA haya mejorado, que lo ha hecho, sino que yo ya no la activo para probar. La activo porque la necesito.

Por qué no las dejo en casa

Hay una prueba sencilla para saber si un gadget te ha conquistado, fíjate en lo que sientes cuando te lo dejas en casa. Con las Ray-Ban Meta, esa sensación es la misma que cuando salgo sin el móvil. Algo falta y va a ser más incómodo de lo necesario.

Seis meses dan para ver qué aguanta el entusiasmo y qué no. La cámara me gusta pero podría vivir sin ella. El audio en exteriores se ha vuelto un hábito. La IA ha pasado de curiosidad a herramienta real. Y el conjunto, sin ninguna función que por sí sola justifique la compra, ha terminado siendo imprescindible. Que es, en el fondo, la mejor señal que puede dar cualquier gadget.