Timekettle lanza un traductor para reuniones capaz de interpretar conversaciones en tiempo real entre 60 personas

La compañía asiática especializada en traducción mediante inteligencia artificial ha presentado el nuevo X1 Meeting Interpreter Hub, un dispositivo diseñado para eliminar las barreras idiomáticas en reuniones internacionales, formaciones y eventos híbridos.

Una solución para los problemas de comunicación

Las reuniones entre equipos de distintos países siguen enfrentándose a un problema recurrente, el idioma. Aunque las herramientas de traducción han avanzado notablemente en los últimos años, muchas soluciones profesionales siguen siendo caras, complejas de desplegar y poco prácticas para encuentros improvisados. La tecnológica Timekettle ha anunciado el lanzamiento del X1 Meeting Interpreter Hub, un nuevo sistema de interpretación simultánea orientado al ámbito empresarial.

El dispositivo, que pesa menos de 200 gramos, busca concentrar en un único equipo las funciones de traductor portátil, intérprete simultáneo, transcripción en directo y plataforma para reuniones multilingües. Según la compañía, puede gestionar conversaciones en tiempo real entre hasta 60 participantes y traducir simultáneamente hasta cinco idiomas distintos.

Una de sus principales novedades es que no requiere la instalación de aplicaciones. Los participantes pueden acceder a la reunión escaneando un código QR o mediante un enlace web desde un smartphone, tableta u ordenador. Una vez conectados, reciben el audio traducido y la transcripción en tiempo real.

Diseñado para reuniones internacionales

Timekettle asegura que el sistema está pensado tanto para reuniones presenciales como híbridas. La plataforma admite la conexión de hasta diez unidades X1 Meeting Interpreter Hub y permite que los asistentes se incorporen desde distintos dispositivos personales.

Entre sus características destaca el uso de tecnología de conducción ósea para la captación de voz. La empresa afirma que esta solución mejora la precisión del reconocimiento en entornos ruidosos y permite aislar mejor la voz del usuario frente al ruido ambiental. La documentación técnica indica una mejora del 30% respecto a la generación anterior en escenarios de hasta 80 decibelios de ruido.

Otra función orientada a eventos y conferencias es el denominado «modo presentación», que permite mostrar traducciones en directo en una pantalla principal para que los asistentes sigan la intervención en diferentes idiomas.

Traducción en 52 idiomas

El X1 Meeting Interpreter Hub ofrece soporte para 52 idiomas y 106 acentos, una cifra que la compañía prevé ampliar mediante futuras actualizaciones de software.

La traducción se apoya en modelos de inteligencia artificial capaces de interpretar el contexto de una conversación y no únicamente palabras aisladas, con el objetivo de ofrecer resultados más naturales y reducir errores durante el intercambio entre interlocutores.

En materia de privacidad, Timekettle destaca el cifrado de los datos de traducción y el cumplimiento de normativas como HIPAA y FERPA, especialmente relevantes para sectores como la sanidad y la educación.

Precio y disponibilidad

El nuevo X1 Meeting Interpreter Hub estará disponible a partir de hoy a través de los canales de venta de la marca y distribuidores autorizados. El paquete estándar tendrá un precio de 849 euros e incluirá el hub principal, un par de auriculares, base de carga, cable USB-C y accesorios intercambiables.