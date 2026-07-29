La Comisión Europea señala fallos de seguridad en las cuentas de menores de TikTok

La Comisión Europea notificó el 24 de julio a TikTok sus conclusiones preliminares dentro del expediente que investiga la protección de menores en la plataforma. El reproche central apunta a los perfiles de usuarios de 16 y 17 años, que por defecto son públicos y cuyo contenido puede recomendarse en el feed «Para ti», lo que amplifica su exposición más allá del círculo de seguidores previsto. Bruselas señala además que, aunque un perfil adolescente se configure como privado, la foto y la lista de seguidores siguen siendo visibles para cualquier usuario, lo que permite a terceros rastrear el entorno social del menor a través de las cuentas de otras personas.

Según técnicos consultados por la propia Comisión, esa arquitectura facilita tanto el ciberacoso como el contacto por parte de adultos con intenciones de abuso. La vicepresidenta ejecutiva de Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen, ha resumido la posición del organismo con una frase clara, «los menores merecen una experiencia segura desde el momento en que se conectan», y ha insistido en que la ley exige que esa seguridad esté integrada de origen, no que dependa de que el propio adolescente la active de forma voluntaria.

TikTok responde y defiende sus medidas

TikTok ha respondido con un comunicado en el que defiende su enfoque actual. La compañía asegura que las cuentas de adolescentes incorporan más de 50 medidas de privacidad y seguridad activadas por defecto, diseñadas con asesoramiento de expertos desde el momento en que se crea el perfil. Fuentes de la empresa sostienen también que las cuentas de menores de 18 años son privadas por defecto y que TikTok es una de las pocas plataformas donde los adolescentes más jóvenes no pueden usar mensajes directos ni ver su contenido aparecer en la pestaña «Para ti».

El cuarto expediente en menos de dos años

Este caso no nace de la nada. La Comisión abrió en febrero de 2024 el primer expediente sobre la arquitectura de privacidad de las cuentas de menores en TikTok, y desde entonces ha sumado investigaciones sobre transparencia publicitaria y sobre el papel de la plataforma en la desinformación electoral que afectó a las presidenciales de Rumanía. Las conclusiones preliminares de este mes son, según los propios servicios comunitarios, el cuarto procedimiento abierto contra TikTok bajo la Ley de Servicios Digitales en menos de dos años, un ritmo que refleja hasta qué punto la plataforma se ha convertido en objetivo prioritario del regulador europeo.

Cuánto podría pagar TikTok si se confirma la infracción

La Ley de Servicios Digitales permite sanciones de hasta el 6% de la facturación global anual de una empresa. Aplicado a los cerca de 23.000 millones de dólares que ByteDance facturó en 2024, la cifra teórica rondaría los 1.232 millones de euros, aunque es solo un cálculo orientativo y no una cantidad confirmada. Los precedentes invitan además a rebajar expectativas, ya que las multas que la Comisión impuso a Apple y a Meta por infracciones similares se quedaron en 500 y 200 millones de euros respectivamente, muy por debajo del máximo legal.

Por ahora nada está decidido, ya que se trata de hallazgos preliminares, y TikTok tiene derecho a revisar el expediente de la Comisión y a responder por escrito antes de que se adopte una decisión formal, un proceso que puede alargarse varios meses.

Lo que queda claro tras este expediente es que Bruselas ya no se conforma con que las plataformas ofrezcan herramientas de privacidad opcionales para menores, sino que exige que la protección venga activada de fábrica. TikTok tendrá que decidir si ajusta su producto antes de que llegue la resolución final o si prefiere defender su configuración actual hasta las últimas consecuencias, con el riesgo de una multa que, aunque probablemente inferior al máximo legal, seguiría siendo una de las mayores impuestas nunca a la compañía en Europa.