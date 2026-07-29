Todas las novedades de WhatsApp en julio de 2026: PDF, iPad y CarPlay
La app añade edición de documentos, cuenta propia en iPad y mejoras en el coche
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WhatsApp no suele anunciar sus novedades de golpe. Las va soltando durante semanas, primero a un grupo reducido de usuarios y después al resto, así que no es raro que a estas alturas de julio conviva gente que ya tiene todas estas funciones con gente que todavía no ha visto ninguna. Esto es lo que Meta ha confirmado que llega, y lo que todavía está en fase de rumor.
Editar PDF sin salir del chat
Hasta ahora, si alguien recibía un PDF por WhatsApp y quería firmarlo, rellenarlo o subrayar algo, tenía que abrirlo en otra aplicación, editarlo allí y volver a enviarlo. La nueva función permite hacer ese trabajo directamente desde el propio chat, sin salir de la conversación. Es un cambio pequeño sobre el papel, pero soluciona un paso que hasta ahora obligaba a salir de la app cada vez que llegaba un documento que había que tocar antes de reenviarlo.
Cuenta propia en el iPad, sin depender del iPhone
Esta es probablemente la novedad con más impacto real. Hasta ahora, usar WhatsApp en un iPad exigía tener antes un iPhone vinculado, porque la cuenta de WhatsApp iba asociada a un número de teléfono con una app instalada en ese mismo terminal. A partir de esta actualización, se puede registrar una cuenta directamente desde el iPad, sin pasar primero por un iPhone. Esto abre la puerta a usar WhatsApp en tablets de forma independiente, algo que llevaba años pidiendo la gente que usa iPad como ordenador principal.
Mejoras en CarPlay y Android Auto
WhatsApp ya se podía usar de forma limitada desde la pantalla del coche, pero esta actualización amplía lo que se puede hacer sin tocar el móvil: escuchar y responder mensajes, hacer llamadas, consultar el historial de llamadas y acceder a los contactos favoritos, todo desde la pantalla integrada del vehículo. El objetivo declarado por Meta es reducir el tiempo que el conductor pasa mirando el móvil, aunque conviene recordar que la app sigue dependiendo de que el propio sistema de CarPlay o Android Auto del coche sea compatible con estas funciones.
Multicuenta en WhatsApp Business
Para quien lleva varias líneas de atención al cliente o gestiona más de un negocio pequeño, WhatsApp Business ahora permite administrar dos cuentas distintas desde el mismo dispositivo, sin necesidad de tener dos móviles físicos o de instalar la app dos veces con trucos poco ortodoxos. Es una función pensada sobre todo para autónomos y pymes que hasta ahora resolvían este problema con aplicaciones paralelas o con un segundo terminal dedicado solo a eso.
Indicador de disponibilidad, en línea o desconectado
WhatsApp ha añadido también un indicador que muestra si un contacto está en línea o desconectado en ese momento, más allá de la última hora de conexión que ya existía. Es una función que toca de lleno la privacidad, no todo el mundo quiere que se sepa si está mirando el móvil en ese preciso instante, así que previsiblemente irá acompañada de una opción para desactivarla, como ha pasado con casi todas las funciones de estado similares que WhatsApp ha lanzado antes.
Música en los estados, todavía sin confirmar
La función de la que menos certezas hay es la posibilidad de añadir música a los estados desde plataformas de streaming compatibles. A día de hoy sigue en fase de expectativa. Se ha filtrado que está en desarrollo, pero Meta no la ha confirmado oficialmente ni ha dado una fecha de llegada. Conviene tratarla como lo que es, un rumor con buenas probabilidades de cumplirse, no como una función ya disponible.
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