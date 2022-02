La aplicación de mensajería WhatsApp, con 2000 millones de usuarios activos cada vez, proporciona soluciones de comunicación muy efectivas. Para empresas, es WhatsApp Business la que se encarga de gestionar las comunicaciones con tus clientes. Una aplicación a la cual se le puede sacar muchísimo partido, ya que no solo sirve para hablar con quien pretende comprarte o contratar tus servicios. Gracias a WhatsApp Business puedes potenciar bastante tu negocio y dar muchísima información a tus clientes o a quien se encuentra interesado en conocer más sobre tu empresa. Así es como puedes exprimir a tope WhatsApp Business.

Así es WhatsApp Business

El uso de esta aplicación no difiere en absoluto de su matriz, servir de puente de unión entre personas. Aunque en el caso de la aplicación para empresas nos encontramos con funciones avanzadas que son realmente útiles.

Para comenzar, cabe decir que no es necesario ser empresario autónomo para registrarte en WhatsApp Business, si bien no tiene ningún sentido hacerlo. Más que nada, porque estas funciones adicionales están orientadas al mundo de los negocios, no a particulares.

Al igual que en la aplicación de WhatsApp, puedes completar tu perfil, que se llama perfil de empresa. Además la información básica sobre lo que haces, ubicación, tu página web o correo electrónico. También puedes poner tu horario comercial.

Una de las funcionalidades más atractivas que puedes hacer es la de mostrar tu catálogo. Ya ofrezcas productos o servicios, puedes enseñarle a tus futuros clientes qué es lo que vendes. Este espacio también lo puedes ir reservando par todas las novedades que vayas incorporando a tu negocio.

Pero WhatsApp Business es mucho más, puedes configurar un mensaje de bienvenida, de tal manera que cuando alguien te escriba la aplicación responde automáticamente por ti. De la misma forma, puedes configurar un mensaje de ausencia. Si cierras durante una semana en agosto, la aplicación se encargará de decirle a quien te contacte que no estás operativo.

El apartado de respuestas rápidas es muy útil. Por ejemplo, puedes sustituir una palabra común por otra diferente. Si escribes «gracias», puedes hacer que aparezca como «Gracias por preferirnos».

Pero esta aplicación va mucho más allá, ya que el apartado etiquetas te permite asignar con diferentes colores diversas funciones. Puedes asignar una etiqueta verde al nuevo cliente, una etiqueta roja a un pago pendiente o una amarilla a un pedido finalizado. Tienes aquí libertad absoluta para configurar las etiquetas a tu gusto.

Pero, obviamente, WhatsApp Business también te permite llegar a mucho más clientes. Como sabrás, WhatsApp forma parte de Meta. Por tanto, puedes crear anuncios en Facebook que vayan directamente a WhatsApp, conectar tu cuenta con la de Facebook o Instagram ir hoy a invitar a un chat mediante un enlace o un código QR.

Como puedes apreciar, WhatsApp Business tiene una clara orientación comercial y puede sacarle muchísimo partido si todavía no la usas. Lógicamente, no puedes emplear tu número de WhatsApp particular en WhatsApp Business, tendrás que registrar un número nuevo.

Si no quieres andar con dos terminales diferentes, puedes elegir alguno que sea dual SIM y que te permita tener dos números distintos dentro del mismo teléfono. Muchísimos teléfonos Android ya cuentan con esta posibilidad y su precio no es nada elevado. Si eres del ecosistema Apple, desde el iPhone 11 tienes la posibilidad de utilizar la tarjeta física en tu dispositivo y una eSIM que te de otro número dentro del mismo terminar.

WhatsApp Business pone al alcance de empresas, autónomos y comerciantes la posibilidad de mantener comunicación con sus clientes y vender todos sus productos o servicios de una manera muy cómoda.