Los expertos coinciden: el truco para fotografiar el eclipse solar del 12 de agosto sin dañar el móvil está en usar el filtro correcto

Con los tiempos que corren, está clarísimo que el eclipse solar traerá consigo la misma tentación: sacar el móvil, apuntar al cielo y grabar el momento para no olvidarlo nunca. El problema es que ese gesto tan automático puede acabar con algo más que un vídeo movido, porque el sensor de la cámara no está pensado para recibir luz solar directa durante mucho tiempo.

De cara al eclipse solar del 12 de agosto, distintos expertos en fotografía y astronomía coinciden en un mismo consejo, tan sencillo de aplicar como de ignorar por las prisas del momento. La clave para grabar el fenómeno sin cargarse el teléfono está en usar el filtro adecuado, y no cualquiera sirve para esta tarea.

El filtro que hay que usar en el móvil para el eclipse solar del 12 de agosto

Los especialistas son unánimes en un punto: el filtro debe cumplir la norma ISO 12312-2:2015, la misma que certifica las gafas de eclipse homologadas y que cuenta con el respaldo de la NASA y de distintas sociedades de astronomía.

No vale con oscurecer la imagen con la mano, con gafas de sol normales ni con ningún material improvisado, porque ninguno de ellos filtra la radiación infrarroja y ultravioleta con la eficacia necesaria.

El geógrafo Jacob Petrus lo resume sin rodeos al hablar de qué ocurre si se apunta directamente al Sol sin ninguna protección: «Puedes estropear la cámara».

Y desde luego, no exagera: los objetivos de los móviles funcionan como pequeñas lupas que concentran el calor y la luz solar en un punto muy concreto del sensor.

¿Por qué el sol puede freír literalmente el sensor de la cámara?

El mecanismo del daño es, en el fondo, muy parecido al de una lupa quemando una hoja de papel. La lente del móvil concentra la radiación solar sobre una superficie diminuta, el sensor de imagen, que no está diseñado para soportar esa concentración de energía.

Sin protección, el calor puede llegar a derretir componentes internos del sensor o quemar píxeles de forma permanente, dejando manchas fijas en todas las fotos futuras.

Una exposición prolongada también puede sobrecalentar la batería y los circuitos internos, acelerando el deterioro general del dispositivo.

Y este riesgo no depende de si el eclipse es total o parcial. Mientras haya un disco de Sol visible, aunque sea parcialmente tapado por la Luna, la cámara sigue recibiendo suficiente radiación concentrada como para dañarse si no lleva un filtro colocado por delante del objetivo.

Opciones de filtros y precios para proteger el móvil

En el mercado existen varias soluciones específicas para smartphones, con precios que van desde los 10 hasta los 40 euros.

Filtros de velcro como el Omegon Solar Safe Easy Cam apenas pesan tres gramos y se colocan en segundos sobre la cámara trasera; otros, como los filtros ND de K&F Concept o Neewer, se acoplan mediante un sistema de presión o clip a la lente.

También existen láminas solares recortables que bloquean más del 99,99% de la luz y que se pueden ajustar al tamaño exacto del objetivo.

Para quien no quiera comprar nada específico, la alternativa más accesible es cubrir por completo la óptica del móvil con unas gafas de eclipse homologadas con la norma ISO 12312-2, asegurándose de que no queden huecos por donde pueda entrar luz sin filtrar.

Quienes utilicen cámaras profesionales, en cambio, necesitarán un filtro solar específico o un filtro de densidad neutra extrema, de entre 16 y 20 pasos.

Consejos prácticos para no arruinar ni el vídeo ni el teléfono

Más allá de elegir el filtro correcto, los expertos recomiendan preparar el encuadre con antelación, usar un trípode y, si es posible, un disparador remoto, ya que el Sol se desplaza con rapidez por el cielo durante los minutos del eclipse.

También aconsejan no dejar el móvil grabando de forma continua y apuntando al sol durante periodos largos, y evitar accesorios de aumento como teleobjetivos o lupas si no están también protegidos con el filtro adecuado.

Durante la fase de totalidad, y solo entonces, es seguro retirar el filtro unos segundos para captar la corona solar, ya que en ese breve instante el disco solar queda completamente oculto. Justo antes y después de esa ventana conviene volver a colocar la protección de inmediato.

De hecho, muchos de los propios expertos consultados coinciden en una recomendación final que puede sonar contradictoria viniendo de una guía de fotografía: dado que se trata de un fenómeno breve y prácticamente único en la vida de cualquier persona, quizás la mejor foto sea, simplemente, la que se queda en la memoria después de disfrutarlo en directo, sin pantallas.