El eclipse del 12 de agosto tiene una trampa: por qué un 99,99 % se parece mucho menos al 100 % de lo que imaginas

La expectación para ver el eclipse total solar del 12 de agosto en España es máxima. La franja de totalidad cruzará el país de noroeste a este, lo que permitirá a millones de personas contemplar cómo la Luna oculta por completo el Sol. Sin embargo, no se verá del mismo modo en todo el territorio nacional.

Mientras que hay zonas donde la franja de la totalidad será total y podrán observar cómo el Sol desaparece por completo tras el satélite, otras muchas presenciarán el eclipse de forma parcial, incluso aunque la ocultación sea de hasta un 99,99%. Aunque la diferencia sea mínima, la experiencia de observación será distinta. En aquellos lugares donde la Luna llegue a ocultar un 99% o menos del Sol, no podrán experimentar la oscuridad repentina del cielo ni contemplar la corona solar.

Los expertos señalan que unos pocos kilómetros pueden marcar la diferencia entre presenciar un eclipse total o uno parcial, llegando al punto de que se piensa que un 99,99 % de ocultación equivale a un eclipse total y no es así. En este sentido, José Luis Galache, astrónomo del Observatorio Astronómico Nacional (OAN), ha insistido en que la totalidad constituye un fenómeno cualitativamente distinto a cualquier eclipse parcial.

La diferencia entre 99% y 100% es mucha? https://t.co/X4lctxAEEa — Sergio Hidalgo (@SergioHidalAERO) August 2, 2026

Madrid y Barcelona no lo verán en su totalidad

A Coruña, Oviedo y Santander serán algunas de las capitales españolas situadas dentro de la franja de totalidad, donde la ocultación del Sol alcanzará el 100 % y podrá contemplarse el eclipse en toda su magnitud. En el otro extremo, Islas Baleares será el último en presenciar este fenómeno, dentro de las zonas privilegiadas desde las que podrá observarse este extraordinario acontecimiento astronómico.

Por su parte, Madrid y Barcelona se quedarán fuera de esta franja, por lo que ambas ciudades lo verán de forma parcial. Otras grandes ciudades como Sevilla, Murcia o Málaga. Zaragoza y Bilbao, en cambio, sí que se encuentran dentro, por lo que verán el eclipse en su totalidad.