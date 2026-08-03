En 1869, el Canal de Suez conectó el Mar Rojo con el Mediterráneo; más de 150 años después, 120 especies de peces lo han cruzado y los científicos hacen una predicción

Uno de los fenómenos que más ha intrigado a los científicos desde la apertura del Canal de Suez en el año 1869 es la cantidad de especies marinas que han cambiado su hábitat del mar Rojo al Mediterráneo. Un total de 120 han sido las que han traspasado el canal para trasladarse de un mar a otro. Un dato que ha sido de gran ayuda para que los científicos lleven a cabo una predicción.

La elaboración de un informe detallado acerca del fenómeno migratorio de estas especies de un mar a otro ha abierto varios frentes de investigación para los científicos, que han llegado a una conclusión sobre el traslado de estos peces.

Por qué migran los peces del mar Rojo al mar Mediterráneo

A medida que el Mediterráneo se vuelve más adecuado para las especies tropicales debido al aumento de la temperatura del mar, estas especies se trasladan de un punto a otro, debido a que las condiciones de vida para ellas resultan mucho más favorables que en el mar Rojo. Este modelo de estudio puede ayudar a predecir movimientos de especies invasoras hacia estas zonas y dar mucho más margen a la planificación de la conservación marina.

Mientras que en estudios anteriores sólo examinaron especies que ya habían llevado a cabo la migración, este también analizó las poblaciones de peces que tenían su origen en este mar, lo que permitió al equipo identificar los rasgos de estas previamente a su traslado al Mediterráneo. Antes de la invasión, los peces con mayor probabilidad de invadir este mar eran aquellos menos dependientes de los arrecifes de coral.

Qué peces migran más hacia el Mediterráneo

Las especies que más han tendido a migrar hacia el mar Mediterráneo son los peces globo estrellados, conocidos científicamente como Arothron stellatus. Otras especies que han realizado un desplazamiento masivo a lo largo de estos 150 años son los salmonetes cinabrios, o también denominados Parupeneus heptacantha. Una nueva fauna que ha cambiado matices del estilo de vida de estos peces en su nuevo hogar, lo que ha conducido a los científicos a lanzar una predicción de cara a los próximos años.

La afirmación de los expertos es que «a medida que el Mediterráneo se calienta, esperamos que los peces tropicales se establezcan allí con mayor facilidad», por lo que es probable que veamos en los próximos años una migración mayor de otras especies procedentes del mar Rojo hacia el Mediterráneo para obtener así una mayor calidad de vida.