GPT-5.6 Sol llega a ChatGPT con la promesa de contestar mejor y equivocarse menos

OpenAI ha puesto en marcha una actualización de GPT-5.6 Sol, el modelo que da soporte al chat de ChatGPT para los usuarios de pago, con el objetivo declarado de ofrecer respuestas más ajustadas a lo que se pregunta y con menos errores de datos. El cambio llega acompañado de una novedad para los usuarios gratuitos, que a partir de esta semana pasan a usar GPT-5.6 Luna como modelo por defecto y ganan acceso a conversaciones de texto sin límite de mensajes.

Respuestas más cortas y adaptadas a la pregunta

La compañía asegura que el nuevo GPT-5.6 Sol prioriza contestaciones directas, recorta el formateo innecesario, por ejemplo, menos negritas y listados donde no aportan nada, y ajusta el nivel de detalle según la complejidad de lo que se pregunta. Para una duda rápida, el sistema busca dar solo la información necesaria. Para tareas más largas, como planificar un viaje o redactar un texto, mantiene la recomendación principal visible en lugar de enterrarla entre datos secundarios. En su comunicado, OpenAI incluye un ejemplo comparativo entre GPT-5.5 Instant y el nuevo GPT-5.6 Sol respondiendo a la misma pregunta sobre el tiempo, donde la segunda versión ofrece una respuesta notablemente más breve y directa.

Menos errores en fechas, cifras y datos sensibles

El punto que OpenAI destaca con más insistencia es la reducción de errores factuales, algo importante en consultas sobre finanzas, salud o cuestiones legales, donde una fecha o una cifra mal citada tiene consecuencias reales. Según una evaluación interna de la propia compañía, las respuestas con al menos un error factual se redujeron un 62% con GPT-5.6 Luna y un 68% con GPT-5.6 Sol frente a GPT-5.5 Instant.

Un deslizador para decidir cuánto piensa el modelo

Otro cambio afecta a la forma en que se relacionan las respuestas rápidas y el razonamiento más profundo. Hasta ahora, pasar del modo Instant al modo Thinking en ChatGPT podía sentirse como cambiar de asistente, con un tono distinto. OpenAI dice haber unificado ambos comportamientos bajo un mismo modelo. Los usuarios de Plus y Pro encontrarán ya en web, móvil y escritorio un deslizador que permite elegir cuánto esfuerzo dedica ChatGPT a cada respuesta, desde el modo más ágil para el día a día hasta un nivel superior pensado para investigación, código o decisiones que requieren más análisis.

GPT-5.6 Luna sustituye a GPT-5.5 Instant en la capa gratuita

Quienes usan ChatGPT sin pagar suscripción están de enhorabuena. GPT-5.6 Luna sustituye a GPT-5.5 Instant como modelo por defecto para los usuarios Free y Go, y a partir de la próxima semana estos usuarios tendrán chats de texto ilimitados, además de un nuevo botón llamado Think para activar un razonamiento más profundo en preguntas complicadas. Esta ampliación queda sujeta a mecanismos de control frente a usos abusivos, y los límites siguen existiendo para la subida de archivos, imágenes y otras herramientas del chat. Es importante aclarar que esta versión mejorada de GPT-5.6 Sol solo está disponible en el chat de ChatGPT, no en las versiones que dan soporte a Work o a Codex, que mantienen el modelo anterior.

Protecciones reforzadas para usuarios menores de edad

OpenAI vincula esta actualización a nuevas medidas de seguridad recogidas en su ficha técnica pública, centradas en usuarios que la plataforma identifica como menores de 18 años. Entre ellas figura evitar el rol romántico con el asistente, no presentarse como sustituto de relaciones reales y aplicar límites específicos en contenido sexual, trastornos alimentarios, actividades peligrosas y violencia gráfica. La compañía afirma además haber entrenado al modelo para animar a estos usuarios a buscar apoyo en personas de confianza cuando detecta señales de que lo necesitan.