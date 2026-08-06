¿Se pueden ver el eclipse y las Perseidas a la vez el 12 de agosto? Madrid habilita 51 puestos de observación astronómica en una jornada histórica

El 12 de agosto se ha convertido en una fecha marcada en rojo en el calendario de cualquier aficionado a la astronomía en Madrid. Ese día coinciden dos fenómenos que, por separado, ya llenarían de gente los miradores, pero que juntos convierten la jornada en algo verdaderamente excepcional. La pregunta es: ¿El eclipse y las Perseidas se podrán ver exactamente al mismo tiempo?

La Comunidad de Madrid, consciente de la expectación que ha generado la fecha, ha decidido no dejar nada al azar y ha organizado un despliegue de puntos de observación por toda la región, tanto en la capital como en pueblos de la sierra. Antes de repasar dónde acudir, conviene aclarar cómo se organiza realmente esta doble cita con el cielo.

Primera aclaración: el eclipse y las Perseidas se podrán ver el mismo día, pero no a la misma hora

La primera aclaración es que no se pueden ver el eclipse y las Perseidas exactamente al mismo tiempo, aunque sí durante la misma jornada.

El eclipse solar comenzará alrededor de las 19:30 horas de la tarde y alcanzará su momento de máxima intensidad hacia las 20:32, coincidiendo casi con la puesta de sol.

Las Perseidas, en cambio, tienen su pico de actividad ya entrada la noche, entre las cuatro y las seis de la madrugada del día 13, así que quien quiera disfrutar de ambos espectáculos tendrá que organizarse en dos turnos: uno al atardecer y otro de madrugada.

¿Cuánto se oscurecerá el cielo con el eclipse en Madrid?

En la Sierra Norte de Madrid, el eclipse será total durante algunos segundos, con duraciones de hasta un minuto y 29 segundos en Somosierra y de un minuto y 11 segundos en La Cabrera.

En la capital no llegará a ser total, pero la Luna cubrirá más del 99% del disco solar, lo suficiente para notar un descenso claro de la luminosidad ambiente durante varios minutos.

Para las Perseidas, la buena noticia es que la fecha ayuda especialmente este año. Y esto es porque coincide con luna nueva, lo que deja el cielo completamente oscuro y facilita ver estrellas fugaces que en otras condiciones pasarían desapercibidas.

Esta lluvia de meteoros, procedente de los restos que deja a su paso el cometa 109P/Swift-Tuttle, puede alcanzar hasta 200 meteoros por hora en condiciones ideales, aunque la cifra real depende mucho de la contaminación lumínica de cada zona.

Dónde ver el eclipse y las Perseidas en los 51 puntos habilitados

Para organizar semejante cita, la Comunidad de Madrid ha habilitado 51 puntos de observación astronómica repartidos entre la capital y municipios como Somosierra, Buitrago del Lozoya, La Cabrera, Colmenar Viejo, Tres Cantos, San Agustín del Guadalix, Navacerrada, San Lorenzo de El Escorial o Chinchón.

En la capital, uno de los puntos de referencia será el Parque Forestal de Valdebebas-Felipe VI, mientras que para las Perseidas se recomienda especialmente el mirador estelar del parque de La Gavia, en el Ensanche de Vallecas, o los miradores del embalse de El Atazar, en la zona norte de la región.

Buitrago del Lozoya, por su parte, ha organizado un Festival del Eclipse en las piscinas de Riosequillo, con actividades pensadas para todas las edades.

Las medidas de seguridad para observar el eclipse del 12 de agosto y las Perseidas

Para observar el eclipse de forma segura, será imprescindible usar gafas homologadas con la norma EN ISO 12312-2:2015, ya que ni las gafas de sol convencionales ni las radiografías sirven para proteger la vista. Entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid repartirán más de 86.000 unidades gratuitas para quienes quieran disfrutar del espectáculo sin riesgo.

Quien prefiera no depender de las gafas oficiales también puede optar por métodos indirectos, como proyectar la sombra del Sol a través de un pequeño agujero en un cartón, aunque en los puntos habilitados por la Comunidad de Madrid habrá personal y telescopios preparados para guiar la observación sin necesidad de traer nada de casa.

Para las Perseidas, en cambio, no hace falta ningún equipo especial: basta con buscar un lugar oscuro, dejar que la vista se acostumbre a la falta de luz durante unos minutos y tener paciencia, ya que las estrellas fugaces no siguen un horario exacto, sino que aparecen de forma intermitente durante toda la madrugada.

Con el eclipse marcando el final de la tarde y las Perseidas iluminando la madrugada, el 12 de agosto se perfila como una jornada en la que Madrid, por una vez, tendrá motivos de sobra para mirar hacia arriba dos veces en menos de doce horas.