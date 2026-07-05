Este próximo 12 de agosto tendrá lugar un eclipse solar que se podrá ver de forma total a última hora de la tarde en buena parte de la península ibérica. El fenómeno astronómico coincide además con el máximo de actividad de las Perseidas, también conocidas como Lágrimas de San Lorenzo, cuyo pico se producirá precisamente en la noche del 12 al 13 de agosto.

Hablamos, por tanto, del que será el gran evento del año para los amantes del turismo de las estrellas y probablemente del momento cumbre del llamado Trío Ibérico. Nos referimos a los tres eclipses, dos de ellos totales, de los que podremos disfrutar en nuestro país en menos de tres años.

Los expertos calculan que este Trío Ibérico traerá a nuestro país a millones de visitantes, principalmente en las zonas situadas dentro de la franja de totalidad, que en el caso de este primer eclipse atravesará el norte de España de oeste a este pasando por comunidades como Galicia, Asturias, Castilla y León, País Vasco, Aragón, Comunidad Valenciana e Islas Baleares.

Contaminación lumínica

Pero encontrarse dentro de esta franja de totalidad no garantiza completamente que vayamos a poder disfrutar al máximo de la experiencia, sobre todo cuando caiga la noche y llegue el momento de observar las Perseidas… siempre que la contaminación lumínica no lo impida.

Este problema de la contaminación lumínica está provocando que muchas personas estén comenzando a pensar en el mar como una interesante alternativa para la observación astronómica.

Alquiler de embarcaciones

Y es que, como explican desde Click&Boat, plataforma dedicada al alquiler de embarcaciones, basta con alejarse entre 3 y 5 kilómetros de la costa para reducir la contaminación lumínica y mejorar la visibilidad del cielo nocturno.

«El mar de noche, con el motor apagado, ofrece un silencio que amplifica la experiencia de observación. Varios estudios sobre bienestar vinculan la observación del cielo nocturno con reducción del estrés, y ese efecto se potencia cuando el entorno sonoro también está limpio», asegura Berta Fargas, responsable de marketing de Click&Boat.

Horizonte completo

Otra de las ventajas del astroturismo náutico según Fargas es el «horizonte de 360 grados». «En tierra siempre hay algo que interrumpe el cielo: edificios, árboles, montañas, etc. Desde un barco el horizonte es completo. Es una experiencia que geográficamente es muy difícil, si no imposible, de replicar en tierra».

La responsable de marketing pone otra cuestión sobre la mesa: «la embarcación se mueve suavemente con el oleaje. Las estrellas, en cambio, permanecen fijas. Esa tensión entre el movimiento del cuerpo y la quietud del cielo genera una experiencia de presencia muy intensa y también una especie de calma y serenidad que creo que no se puede tener en tierra firme».

Mejores destinos

Entre los mejores destinos para disfrutar del eclipse solar y las Perseidas desde el mar, la plataforma de alquiler de embarcaciones recomienda Formentera y Menorca, en las Islas Baleares; las Islas Cíes y la Isla de Ons (Pontevedra) y el Cabo de Creus, en la Costa Brava. Todas estas zonas se sitúan dentro de la franja de totalidad.

Fuera de dicha franja —lo que implica que sólo se podrá ver el eclipse de forma parcial—, pero ofreciendo condiciones óptimas para contemplar las Perseidas, destacan el Cabo de Gata (Almería) y las islas canarias de La Graciosa y El Hierro.

Navegación y astronomía

Más allá del turismo, no debemos olvidar que hay una íntima y profunda relación entre la navegación marítima y la contemplación de las estrellas. «Durante siglos, los marinos dependieron de los astros para orientarse y atravesar océanos enteros», recuerda Fargas.

«Un ejemplo fascinante es el de los polinesios. Sin brújulas ni cartas náuticas, fueron capaces de colonizar miles de islas del Pacífico guiándose por las estrellas, las corrientes y hasta el color del agua. Su conocimiento del cielo era extraordinariamente preciso», añade.

El sextante

«En Europa, la Estrella Polar se convirtió en una referencia fundamental porque permitía mantener el rumbo norte con bastante fiabilidad. Y más adelante apareció el sextante, un instrumento pensado precisamente para medir la posición de los astros sobre el horizonte y calcular la ubicación de un barco en medio del mar», rememora la responsable de marketing.

El sextante fue un instrumento tan importante que siguió utilizándose hasta bien entrado el siglo XX. «Incluso la NASA entrenó a los astronautas del programa Apolo en su manejo como sistema de respaldo», remarca Fargas.

Buque escuela

El eclipse solar del 12 de agosto también va a ser uno de los protagonistas de la sexta edición de la Travesía Planeta Azul, el programa de navegación tradicional y sensibilización ambiental que se desarrolla a bordo del buque escuela Cervantes Saavedra.

La Universidad Camilo José Cela y la Fundación Oceanogràfic han presentado recientemente esta iniciativa, que este año cuenta, como principal novedad, con la Travesía Eclipse 360, que tendrá lugar del 11 al 16 de agosto, y cuyo plato fuerte es la observación del eclipse solar total desde las inmediaciones de las Islas Columbretes en el Mediterráneo.

La travesía combinará divulgación astronómica, navegación y actividades científicas vinculadas al medio marino, ofreciendo a los participantes una experiencia inmersiva en plena naturaleza.