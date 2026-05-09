Cómo crear una red WiFi para invitados y por qué merece la pena activarla en casa

Dar la contraseña del WiFi principal a familiares, amigos o visitas parece algo sin importancia, pero no siempre es la mejor idea. Una red WiFi para invitados permite ofrecer conexión a Internet sin abrir del todo la puerta a la red donde están tus móviles, ordenadores, televisores o dispositivos domóticos. Este tipo de red es independiente de la principal y que incluso puede limitar qué dispositivos compartidos estarán visibles para quienes se conecten a ella. La FTC estadounidense también recomienda crear una red de invitados como una buena medida de seguridad, entre otras cosas para que menos personas conozcan la contraseña principal y para aislar mejor posibles problemas en dispositivos ajenos.

Qué es exactamente una red WiFi para invitados

La idea es bastante simple, el router crea una segunda red con su propio nombre y su propia contraseña. Esa red sirve para que otras personas tengan Internet, pero sin entrar de lleno en tu red habitual. En muchos routers esta función aparece directamente como Guest Wi-Fi, Red de invitados o un nombre parecido dentro de la app o del panel de configuración.

Por qué merece la pena activarla

La ventaja más evidente es no tener que compartir la contraseña principal de casa, pero no es la única. Hay dos beneficios concretos, menos personas conocen la clave del WiFi principal y, si un invitado lleva sin saberlo un dispositivo con malware, ese problema tiene menos opciones de mezclarse con la red donde están tus equipos personales. También ayuda mucho en casas con domótica, televisores, cámaras o altavoces inteligentes, porque reduce el riesgo de que una visita acabe conectada a más dispositivos de los que te interesa mostrar.

Cómo crearla fácilmente

Te lo muestro con bastante claridad el recorrido. Dentro del panel del router aparece un menú lateral con varias opciones relacionadas con la conexión inalámbrica. Ahí hay una pestaña específica llamada Wi-Fi de invitados, separada del Wi-Fi principal y de otros apartados como equipos Wi-Fi o entorno Wi-Fi.

Ese es el menú que conviene buscar, porque en muchos routers con esta función el nombre será muy parecido. En este caso, además, la configuración de la red de invitados aparece asociada a 2,4 GHz + 5 GHz, algo bastante habitual en equipos actuales.

Cómo crear una red WiFi para invitados paso a paso

Para activar esta función hay que entrar primero en los ajustes del router desde un ordenador. Lo habitual es acceder al panel de configuración del propio equipo, así que antes de empezar conviene tener a mano el usuario y la contraseña del router. Ese dato suele venir en la caja, en la documentación o en una pegatina del propio router.

Una vez dentro del panel, el proceso es este:

Entrar en el apartado Wi-Fi de invitados del menú lateral.

Pulsar en activar.

Escribir un Nombre (SSID) para esa nueva red.

para esa nueva red. Elegir si quieres dejarla activa de forma permanente o con temporizador .

o con . Crear una clave Wi-Fi distinta de la principal.

distinta de la principal. Revisar el modo de seguridad , que en este ejemplo aparece como WPA2 AES .

, que en este ejemplo aparece como . Pulsar en guardar.

El temporizador es uno de los detalles más útiles

Hay un ajuste que merece mucha atención porque puede venir muy bien en casa. el temporizador. En mi caso el router permite dejar la red activa de forma permanente o limitarla a periodos de 1, 2, 4, 24 o 48 horas.

Esto está muy bien si solo quieres dar conexión puntual a una visita y no te interesa dejar esa red secundaria encendida siempre. Es una función sencilla, pero bastante útil para no tener que entrar otra vez al router solo para apagarla más tarde.

Cómo comprobar que la red ya está funcionando

La comprobación final es muy simple, basta con abrir el móvil y mirar el listado de redes WiFi disponibles. En la captura de mi iPhone ya aparece Invitados_de_Nacho como una red independiente, separada del resto de conexiones cercanas. Esa es la prueba más clara de que el proceso se ha completado correctamente.

La red de invitados aparece como cualquier otra conexión WiFi, con su icono de cobertura y su candado. Para quien se conecte, la experiencia será normal, pero en realidad estará entrando por una red distinta de la principal.

Qué ajustes conviene cuidar

Hay tres puntos que merece la pena dejar bien cerrados. El primero es el nombre de la red, que debería ser reconocible y fácil de localizar. El segundo es la contraseña, que conviene que sea distinta a la del WiFi principal. El tercero es el modo de seguridad, porque ahí está una parte importante de la protección de esa conexión.

En mi caso es WPA2 AES, que sigue siendo una configuración muy habitual. Lo importante, en cualquier caso, es no dejar la red abierta y no reutilizar la misma clave que usas en la red principal.

Cuándo tiene más sentido activarla

Esta función es perfecta cuando recibes visitas con frecuencia, cuando alguien va a quedarse unos días en casa o cuando no quieres que la contraseña principal vaya circulando entre demasiadas personas. También tiene sentido en segundas residencias, viviendas vacacionales o casas con bastantes equipos conectados.

La ventaja real no está solo en “tener otro WiFi”, sino en separar mejor el acceso habitual de la red doméstica del acceso que das a terceros. Y cuando el router lo pone tan fácil como en estas capturas, activarlo suele llevar solo unos minutos.