El truco viral de poner una moneda en el router del WiFi: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

Es la pregunta del millón que se ha hecho tendencia: ¿poner una moneda sobre el router mejora la calidad de internet? La respuesta es sencilla: no hay evidencia científica de que este truco casero haga mejor el wifi de tu vivienda. Varios expertos se han pronunciado recientemente para desmontar un mito que ha corrido como la pólvora en los últimos días. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el truco de la moneda y el router para tener un mejor wifi.

Disponer de una buena conexión a internet se ha convertido en una cuestión de Estado para miles de millones de personas repartidas en todo el mundo. El teléfono móvil se ha convertido en una herramienta indispensable en el día a día de las personas y estos dispositivos requieren de una conexión a internet para realizar tareas a donde los datos no son capaces de llegar. Por ello, en estas situaciones el wifi se hace indispensable.

Por ello, suelen ser virales algunos trucos para que el router de tu casa funcione de la mejor manera posible para tener la mejor conexión a internet. Uno de ellos tiene que ver con el truco casero de poner una moneda sobre el router para que las señales de wifi, que operan en bandas como 2,4 GHz y 5 GHz, distribuyan de la mejor forma posible internet. Recientemente, las redes sociales han hecho acopio de vídeos sobre las presuntas bondades de añadir este metal al aparato.

Por ejemplo, dicen que si pones una moneda sobre el router, se puede mejorar la forma de repartir la señal, ya que presuntamente hace de efecto antena. Sobre ello, investigadores del Dartmouth College certificaron una mejoría de la señal mediante una estructura diseñada con metal y plástico colocada sobre las antenas. Esto no atañe a las monedas, que no tienen una altura suficiente para ello. Incluso se ha llegado a decir que una moneda puede tener un efecto positivo sobre el peso de un router, evitando que se desplace.

El truco de la moneda con el router

José Cuadrado, experto en tecnología de la cadena Cope, ha publicado un vídeo en el que ha desmontado el mito de la moneda sobre el router y la presunta mejoría de la calidad de internet.

«Es un mito», así lo define este experto que argumenta su explicación. «No tiene evidencia y te lo digo porque lo estoy viendo cada vez más en redes sociales e incluso en algunos medios de comunicación. No hay pruebas técnicas fiables de que colocar una moneda encima del router mejore la conexión del wifi», afirma este experto.

«De hecho, las recomendaciones de fabricantes y de algunos operadores van justo en el camino contrario. Evitar colocar el router cerca de objetivos metálicos o superficies que pueden interferir con la señal. Porque el wifi funciona con ondas y el metal puede reflejar o alterar esas ondas», comenta. «Ahora bien, una moneda es un objeto pequeñito, así que no siempre va a tener un impacto claro y, desde luego, no es una opción recomendada por expertos», sentencia.

Y este experto acaba con una pregunta: «¿Por qué hay gente que dice que les funciona?». «Porque muchas veces, al hacer este truco, también cambias, sin tenerlo en cuenta, la posición del router. Lo mueven, lo elevan o lo sacan de un rincón y, claro, eso sí que mejora la señal, su señal», finaliza.