Cómo proteger tus datos en redes públicas cuando usas el WiFi del hotel, el aeropuerto o una cafetería

En vacaciones cambiamos rutinas, dispositivos y lugares de conexión. Es justo ahí donde conviene prestar más atención a la seguridad digital, porque el móvil y el portátil suelen conectarse a redes de hoteles, aeropuertos, restaurantes o estaciones que no controlamos. Proteger tus datos en redes públicas pasa por aplicar varias medidas sencillas, priorizar la conexión móvil cuando sea posible, evitar redes abiertas sin protección y extremar la precaución al acceder a servicios sensibles. INCIBE recomienda precisamente evitar las redes WiFi públicas sin protección y, si no queda más remedio que usarlas, recurrir a una VPN y no entrar en servicios delicados como la banca online o el correo.

La primera regla: no todas las redes WiFi públicas son iguales

Uno de los errores más comunes es pensar que cualquier red con el nombre de un hotel o una cafetería es legítima. No siempre es así. Desde INCIBE se advierte desde hace tiempo del riesgo de conectarse a puntos de acceso falsos con nombres muy parecidos a los auténticos, una táctica que permite engañar al usuario y desviar su tráfico. Por eso, antes de conectarte, conviene confirmar con el establecimiento el nombre exacto de la red y no fiarse del primer WiFi que aparezca en pantalla.

Mejor conexión móvil que WiFi abierto

Cuando vayas a consultar información sensible, la opción más segura suele ser usar tus datos móviles o compartir Internet desde tu propio teléfono en lugar de entrar en una red pública abierta. Si necesitas conectarte fuera de casa, es preferible usar la conexión móvil; y si utilizas una red pública, conviene cifrar el tráfico con una red privada virtual. Apple, además, recuerda que la función Punto de acceso personal en sus dispositivos utiliza de forma predeterminada seguridad WPA2/WPA3 Personal, lo que refuerza esta opción frente a una red abierta de terceros.

Una VPN ayuda, pero no convierte una mala red en una red de confianza

Aquí conviene ser preciso. Una VPN puede cifrar tu tráfico y añadir una capa extra de protección. Pero eso no significa que convierta cualquier WiFi en una red completamente fiable ni que elimine todos los riesgos. Sigue siendo importante evitar operaciones delicadas, comprobar qué red estás usando y no bajar la guardia ante páginas sospechosas o portales de acceso extraños.

Desactiva la conexión automática y revisa qué red estás usando

En vacaciones es habitual moverse rápido y aceptar conexiones casi sin mirar. Ahí aparecen varios problemas: el dispositivo puede reconectarse a una red ya usada sin que lo notes, o puede guardar una red pública para futuras ocasiones. Apple indica que el iPhone y iPad permiten conectarse a redes abiertas, seguras y públicas, incluidas las que usan portales cautivos como los de hoteles, cafeterías y aeropuertos. Puedes revisar qué red tienes activa y evitar dejar el dispositivo enlazado automáticamente a cualquier punto de acceso que recuerde.

Tu móvil también puede proteger mejor tu privacidad en redes WiFi

Además de elegir bien la red, conviene aprovechar las herramientas de privacidad del dispositivo. Por ejemplo, Apple indica que sus equipos pueden usar una dirección WiFi privada distinta para cada red, e incluso rotarla periódicamente, con el objetivo de dificultar el seguimiento del dispositivo entre redes. No es una solución mágica, pero sí una medida útil para exponer menos información cuando te conectas a puntos de acceso que no controlas.

Qué no deberías hacer nunca en una red pública

Hay varias prácticas que conviene evitar de forma sistemática. No es buena idea entrar en la banca online, revisar el correo del trabajo, descargar archivos importantes o compartir documentación sensible mientras usas una red pública abierta. Tampoco conviene ignorar avisos del navegador ni instalar aplicaciones desde enlaces que aparecen al conectarte.

La mejor combinación para viajar con más tranquilidad

La fórmula más razonable para estas fechas pasa por algo muy simple: confirmar que la red es auténtica, usar datos móviles o punto de acceso personal cuando puedas, recurrir a una VPN si necesitas tirar de WiFi público y dejar fuera de esa conexión cualquier trámite sensible. También ayuda llevar el móvil actualizado, activar la verificación en dos pasos en tus cuentas y reducir al mínimo la información delicada que guardas en el dispositivo durante el viaje. Por tanto, proteger tus datos en redes públicas es más que una manía.