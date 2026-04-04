Amazon Trade-In: la fórmula del gigante de las compras para recuperar tu dinero

Amazon Trade-In es una vía de escape para aquellos usuarios que acumulan dispositivos antiguos sin saber qué hacer con ellos. A diferencia de las plataformas de compraventa convencionales, donde el vendedor debe lidiar con regateos y riesgos de estafa, este programa ofrece una tasación cerrada y profesional. Gestionado en España a través del socio estratégico Recommerce, el sistema permite que cualquier persona pueda «vender» su equipo al gigante del e-commerce a cambio de una transferencia de dinero real, no solo cheques regalo.

Cómo funciona el intercambio de dispositivos

El proceso de Amazon Trade-In se ha diseñado para ser extremadamente intuitivo, eliminando las fricciones habituales de la segunda mano. De hecho, si has usado el de Apple, es muy similar a este. No importa si tu dispositivo tiene marcas de uso o si su batería ya no rinde como el primer día, el sistema siempre te ofrecerá una valoración basada en su estado actual.

Cómo vender en Amazon Trade-In

Si tienes algún dispositivo que deseas vender rápido, el proceso se realiza de esta forma:

Valoración online: introduces el modelo o el IMEI de tu dispositivo. Debes responder con sinceridad a preguntas sobre el estado de la pantalla, los botones y la carcasa. Logística gratuita: una vez aceptada la oferta inicial, recibes una etiqueta de envío. No tienes que pagar nada por mandar el producto a los centros de verificación. Inspección técnica: los expertos de Recommerce revisan el equipo en un plazo máximo de 7 días. Si coincide con tu descripción, la venta se cierra automáticamente.

Un catálogo de productos más amplio de lo esperado

Muchos usuarios creen erróneamente que este programa solo acepta productos comprados previamente en la plataforma, pero la realidad es que Amazon Trade-In admite dispositivos de cualquier procedencia. Puedes vender ese smartphone que compraste en tu operadora o la consola que adquiriste en una tienda física hace años.

Las categorías principales que generan más ingresos para los usuarios son:

Smartphones de gama alta: Dispositivos como el iPhone o la serie Galaxy de Samsung mantienen un valor residual muy alto.

Consolas de última generación: PS5, Xbox Series y Nintendo Switch son productos con una demanda constante y tasaciones muy competitivas.

Portátiles y tablets: Especialmente los modelos MacBook e iPad, que son los que menos se deprecian con el tiempo.

Accesorios de audio y wearables: Auriculares de alta fidelidad y smartwatches de marcas líderes.

Seguridad y rapidez en el pago

La gran diferencia de Amazon Trade-In respecto a otras opciones del mercado es la transparencia en el pago. Una vez que el dispositivo es verificado y las condiciones se confirman, el dinero llega a tu cuenta bancaria en un plazo de entre 3 y 5 días hábiles. No hay esperas innecesarias ni procesos de reclamación complejos.

Antes de realizar el envío, el usuario debe realizar una limpieza de datos completa. Esto incluye desactivar funciones de localización (como «Buscar mi iPhone»), eliminar cuentas de Google o iCloud y, por supuesto, retirar las tarjetas SIM o MicroSD. Este paso no solo protege tu privacidad, sino que agiliza la validación por parte de los técnicos, evitando que el producto sea rechazado por estar bloqueado.