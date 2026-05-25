El cine que llega esta semana a Movistar Plus: la mejor animación familiar y el último gran papel de Russell Crowe

Las salas de cine están brillando gracias a la irrupción de The Mandalorian & Grogu, anticipando un verano en el que tendremos blockbusters comerciales de la talla de La odisea de Christopher Nolan o Spider-Man: Brand New Day. Pero de momento y mientras esperamos la proyección de dichas superproducciones, el streaming va ofreciéndonos, semana tras semana, actualizaciones fílmicas que ejemplifican a la perfección la expresión de «cine en casa».

El catálogo de novedades de cine nos dejó la semana pasada en Movistar Plus, títulos europeos de éxito como Jugar con fuego y El sendero de la sal. En los próximos días, la marca de vídeo bajo demanda de Telefónica volverá a deleitarnos con toda una ristra de eclécticas novedades que hará las delicias de cualquier cinéfilo. Desde el mejor cine familiar al drama histórico, pasando por un documental español que, dentro de algún tiempo, se convertirá en un clásico de culto. Sin más dilación, agarra papel y boli y apunta esta selección de estrenos:

Cine: las mejores películas que llegan esta semana a Movistar

‘Robot salvaje’

Flow le quitó el Oscar al mejor largometraje de animación y, desgraciadamente, tampoco obtuvo una estatuilla dorada ni en la categoría de mejor sonido ni en la de mejor banda sonora. A pesar de ello, la adaptación del cuento infantil de Peter Brown fue uno de los filmes mejor valorados de su año. Un canto a la naturaleza, la amistad y la maternidad. El aura de los clásicos de siempre, con la animación artística más puntera y un reparto de voces que concentra a artistas de la talla de Lupita Nyong’o, Pedro Pascal, Kit Connor y Mark Hamill, entre otros.

Fecha de estreno: 28 de mayo

‘Núremberg’

Hacía tiempo que Russell Crowe no nos brindaba otro de sus grandes papeles. En Núremberg el riesgo de fracaso era alto, pues asumir el rol de Hermann Göring podía rozar en cualquier momento un punto paródico completamente involuntario. Sin embargo, la adaptación de los juicios contra el derrotado régimen nazi obtuvo la aprobación general de la crítica y el elogio particular hacia el trabajo del actor australiano. Es el gran reclamo de cine histórico más potente que llega esta semana a Movistar Plus.

Fecha de estreno: 29 de mayo

‘Historias del buen valle’

En la 73.ª edición del Festival de San Sebastián en el que comenzó la senda gloriosa de Los domingos, hubo otro gran largometraje que, por su formato, ha pasado un tanto desapercibido para el público masivo: Historias del buen valle de José Luis Guerín se llevó el Premio Especial del Jurado. Un documental en el que se retrata el barrio periférico de Vallbona, en pleno tránsito entre lo urbano y el mundo rural.

Fecha de estreno: 30 de mayo

‘La tarta del presidente’

Fue la mejor ópera prima en Cannes 2025 y no es para menos. Esta muestra de cine iraquí es una de las producciones de autor más relevantes, dentro de una semana de estrenos en la que Movistar ha apostado también por las narraciones autorales. La trama de La tarta del presidente se centra en Lamia, una niña de nueve años que debe arreglárselas para conseguir los ingredientes de una tarta obligatoria para el cumpleaños de Sadam Husein o atenerse a las consecuencias.