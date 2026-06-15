Mejora tu hogar con Dreame: las ofertas de bienvenida del verano comienzan antes del Prime Day

A medida que comienza el verano y los hogares pasan al modo de vacaciones, organizan reuniones familiares y pasan más tiempo en casa, mantener un espacio habitable limpio y cómodo se convierte naturalmente en una prioridad. Para ayudar a los consumidores a prepararse para la próxima temporada, Dreame da el pistoletazo de salida hoy a su campaña de acceso anticipado al Summer Prime Day.

Este año, Dreame Technology, líder en soluciones de hogar inteligente, invita a los consumidores a comenzar la temporada “poniendo a punto” sus hogares, tomándose un momento para preparar, refrescar y cuidar los espacios donde pasan la mayor parte de su tiempo, para que la vida diaria se sienta más fácil y cómoda. Bajo el lema Mejora tu hogar con Dreame, la marca está lanzando promociones de acceso anticipado para que los consumidores puedan disfrutar de ahorros de hasta 250 € en una selección de productos Dreame a través de su tienda online y de Amazon, y de otros distribuidores autorizados. Estas ofertas anticipadas brindan a los consumidores la oportunidad de actualizar sus rutinas de limpieza del hogar antes del momento principal de compras, con el Prime Day comenzando oficialmente el 23 de junio y trayendo una gama aún más amplia de descuentos en todo el catálogo

Adelántate al Prime Day con ahorros de acceso anticipado

Entre los productos destacados en esta campaña de descuentos anticipados se encuentran los siguientes 6 robots aspiradores insignia de la marca:

3 ofertas disponibles desde hoy, 15 de junio:

Dreame X50 Ultra Complete | 749 € (PVP 999 €) | Ahorra 250 €

Uno de los modelos insignia icónicos de Dreame, ofrece 20.000 Pa de succión y es el primer robot de su tipo capaz de superar obstáculos, ofreciendo una experiencia de limpieza verdaderamente avanzada. Con navegación ProLeap™ y VersaLift, llega fácilmente a zonas bajas y de difícil acceso, mientras que el cepillo doble antienredos HyperStream™ reduce el enredo de pelo y su diseño flexible de doble brazo mejora la limpieza de esquinas para una cobertura más completa.

Dreame L40 Ultra AE | 449 € (PVP 549 €) – Ahorra 100 €

Un robot versátil para un hogar más limpio, que cuenta con una potente succión de 19.000 Pa, un cepillo de goma principal elevable y un cepillo TriCut adicional para eliminar eficazmente el polvo fino y los residuos más grandes tanto de alfombras como de suelos duros, al tiempo que evita los enredos de pelo. También incluye lavado automático de mopa con agua caliente a 75°C y una avanzada tabla de lavado autolimpiable, lo que hace que el mantenimiento posterior a la limpieza sea sin esfuerzo.

Dreame L40S Pro Ultra | 549 € (PVP 699 €) | Ahorra 150 €

Ofrece hasta 19.000 Pa de succión para hacer frente a la suciedad difícil, tanto húmeda como seca, oculta en los huecos del suelo y en las alfombras. Elimina los enredos de pelo con el sistema de cepillo doble antienredos HyperStream™ de Dreame. También ofrece una flexibilidad mejorada mediante controles inteligentes a través de la aplicación Dreamehome o comandos de voz sencillos con «OK, Dreame».

3 ofertas disponibles a partir de mañana, 16 de junio:

Dreame L10s Ultra Gen 2 | 289 € (PVP 349 €) | Ahorra 60 €

Diseñado para llegar más lejos y limpiar mejor, combina la tecnología RoboSwing MopExtend™ con una potente succión Vormax™ de 10.000 Pa para una limpieza más profunda y precisa. Su estación base totalmente automatizada mejora la comodidad al encargarse de las tareas de mantenimiento, mientras que las tecnologías Smart Pathfinder™ y 3DAdapt™ garantizan una navegación inteligente y la evasión de obstáculos para una limpieza eficiente y adaptativa en todo el hogar.

Dreame L10s Ultra Gen 3 | 379 € (PVP 499 €) | Ahorra 120 €

Ofrece una potente succión de 25.000 Pa y la tecnología del sistema DuoScrub™ para hacer frente de manera eficaz a los derrames, mientras que su cepillo lateral extensible y su mopa garantizan una cobertura completa. Su PowerDock™ inteligente se encarga de la limpieza automática de la mopa y del vaciado del polvo, proporcionando una solución totalmente automatizada para un hogar más limpio y saludable, especialmente para los dueños de mascotas.

Dreame D20 Pro Plus | 199 € (PVPR 249) | Ahorra 50 €

Este robot aspirador D20 Pro Plus cuenta con una potencia de succión de 13.000 Pa y un cepillo lateral antienredos extensible para eliminar eficazmente la suciedad de cualquier superficie. Su innovador cepillo doble antienredos HyperStream™ simplifica la limpieza de pelos, mientras que la espaciosa bolsa de polvo le permite recogerlo durante 150 días sin que tú tengas que intervenir.

Estos y otros productos insignia de diferentes categorías dan el pistoletazo de salida en las ofertas anticipadas al Prime Day. Entre otros, destaca el icónico moldeador de cabello 7 en 1 Dreame Airstyle Pro, que podrá adquirirse por 199 €, uno de los mayores descuentos históricos de la marca en este producto; el secador de pelo de viaje Pocket Neo, con un precio en oferta de 99 €; la fregona eléctrica H15 Pro, en descuento por 319 €; o la aspiradora sin cable vertical Dreame R20, que se podrá adquirir por tan solo 199 €.

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Estas ofertas de acceso anticipado del Prime Day están disponibles desde hoy y/o mañana hasta el 26 de junio a través de Amazon, el sitio web oficial de Dreame, y otros distribuidores autorizados.

Se desbloquearán más ofertas interesantes cuando el Prime Day comience oficialmente el 23 de junio, brindando oportunidades adicionales para ahorrar en algunos de los productos más populares de Dreame y ¡preparar tu casa para un gran verano!

Para ver más detalles y mantenerte al día de la campaña de Prime Day de Dreame, pulsa aquí.