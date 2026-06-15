El GEEKOM A5 Pro toca su precio mínimo histórico justo antes del verano

El GEEKOM A5 Pro lleva meses siendo uno de los mini PC más vendidos de la gama AMD de la marca asiática. Nuestra review del pasado marzo puso en evidencia de que se trata de un dispositivo solvente. Ahora, con la llegada de las rebajas de verano, el modelo con procesador AMD Ryzen 5 7430U alcanza el precio más bajo de su línea histórica. Según la propia compañía, esta cifra quedará por debajo del que tendrá el equipo durante el próximo Prime Day, lo que lo convierte en la mejor ventana de compra del año si este modelo está en tu lista próximamente.

Qué ofrece el GEEKOM A5 Pro

Lo que diferencia al A5 Pro de otros mini PC en esta franja de precio es, principalmente, su construcción. El chasis es de aleación de aluminio, no plástico, en un formato de apenas 112 × 112 × 37 mm y 0,47 litros de volumen. Dentro, el procesador AMD Ryzen 5 7430U trabaja a un TDP de 15 W con 6 núcleos, 12 hilos y una frecuencia turbo de hasta 4,3 GHz, suficiente para ofimática pesada, navegación intensiva, edición de vídeo liviana y uso educativo sin que el ventilador se haga notar.

La configuración de memoria no está soldada, lo que es importante: el equipo admite hasta 64 GB de RAM en doble canal y hasta 3 TB de almacenamiento mediante dos ranuras M.2 (una NVMe PCIe 3.0 y una SATA). La unidad base sale con 16 GB de RAM y 1 TB SSD, pero como aprecias, tienes posibilidades de expansión.

En conectividad, el A5 Pro incluye seis puertos USB (entre ellos dos USB-C 3.2 Gen 2 con carga), dos salidas HDMI 2.0, RJ45 de 2,5 Gbps, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 y un lector de tarjetas SD en el frontal, detalle poco habitual en esta gama de precio. Soporta hasta nada menos que cuatro monitores a la vez. El equipo llega con Windows 11 Pro preinstalado y garantía de tres años.

Cómo aprovechar la oferta antes de que expire

El código OKS18 es válido para página de rebajas de verano con ofertas sobre su catálogo para quien quiera comparar modelos antes de decidir con un 18% activo, activo hasta el próximo 30 de junio.

Con el código OKA5P25, el GEEKOM A5 Pro pasa de 499 a 375 euros, un descuento del 25%. A ese precio, el chasis de aluminio, la posibilidad de ampliación y procesador el Ryzen 5 7430U forman una combinación difícil de encontrar en la competencia. Es una de esas ofertas que merece la pena aprovechar ante s de que las unidades se agoten.