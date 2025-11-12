Ring Intercom Video lleva el vídeo al portero automático de tu edificio

Ring ha presentado Ring Intercom Video, una evolución natural de su sistema de intercomunicación inteligente para viviendas con portero automático. Este nuevo modelo añade cámara, control remoto y compatibilidad con Alexa para que los vecinos de pisos puedan ver y hablar con quien llama al portal desde cualquier lugar.

Más control desde el móvil

El funcionamiento de Ring Intercom Video es sencillo, al detectar una llamada en el portero, muestra en tiempo real quién está en la entrada del edificio a través de la app de Ring. Desde el teléfono, el usuario puede hablar con la persona que está esperando y, si lo desea, abrir la puerta del portal sin necesidad de estar en casa. Es una mejora especialmente útil para quienes reciben paquetes o visitas frecuentes.

Además, si se dispone de un dispositivo Echo Show, el sistema añade la posibilidad de comunicarse por vídeo con manos libres, algo muy cómodo cuando se está cocinando o con las manos ocupadas.

Acceso sin llaves y funciones inteligentes

Ring Intercom Video también elimina las llaves físicas. Permite crear “llaves virtuales” temporales o permanentes para familiares, amigos o empleados del hogar. El acceso se gestiona desde la aplicación, donde se pueden establecer horarios concretos y revocar permisos en cualquier momento.

Otra de sus ventajas es la compatibilidad con Amazon Key, que habilita la verificación automática de repartidores para que puedan depositar los paquetes dentro del edificio de manera segura, sin intervención del propietario.

Instalación rápida y sin obras

Pensado tanto para propietarios como para inquilinos, el nuevo dispositivo se instala en menos de una hora, sin necesidad de hacer obras ni modificar el interfono existente. Su diseño modular permite retirarlo fácilmente y llevárselo en caso de mudanza.

La instalación es posible siempre que el sistema de portero automático del edificio sea compatible con vídeo. Desde la propia app de Ring se puede comprobar esta compatibilidad antes de la compra.

Seguridad y privacidad bajo el sello Amazon

Ring Intercom Video mantiene las mismas garantías de privacidad y seguridad que el resto de productos de la marca. Sus comunicaciones están protegidas con varias capas de cifrado y el acceso se controla desde la cuenta personal del usuario.

Con esta incorporación, Ring refuerza su apuesta por el hogar conectado y la seguridad residencial, ofreciendo una solución especialmente pensada para comunidades de vecinos que buscan modernizar sus porteros automáticos con una experiencia visual, práctica y sin cables.