Opera GX para Linux: el mejor navegador gaming llega por fin al sistema del pingüino

La espera ha terminado para la comunidad de software libre. La compañía noruega Opera ha escuchado las plegarias de miles de usuarios y desarrolladores al lanzar oficialmente Opera GX para Linux. Este movimiento no es casual; el sistema operativo del pingüino ha experimentado un auge sin precedentes en el sector del gaming, impulsado en gran medida por dispositivos como la Steam Deck y la mejora de la compatibilidad de títulos AAA.

GX Control: El fin del consumo excesivo de recursos

Hasta ahora, los usuarios de este sistema tenían que conformarse con versiones estándar de otros navegadores que, a menudo, devoran la memoria RAM en segundo plano. Con la llegada de esta versión específica, los jugadores pueden disfrutar de una integración profunda que hasta hace poco era exclusiva de Windows y macOS.

Uno de los mayores atractivos de Opera GX para Linux es, sin duda, su panel de control de rendimiento. En un sistema donde la eficiencia es la norma, contar con limitadores de CPU y RAM es una ventaja competitiva.

Limitador de RAM: Permite seleccionar exactamente cuánta memoria puede utilizar el navegador. Si estás ejecutando un juego exigente, el navegador se mantendrá dentro de los márgenes que tú decidas.

Limitador de CPU: Evita que los procesos de navegación interfieran con los ciclos de procesamiento que el sistema necesita para tus partidas o compilaciones de código.

Network Limiter: Ideal para quienes necesitan descargar archivos o ver streams sin que el ancho de banda afecte al ping de sus juegos online.

Personalización y estética para el setup perfecto

El usuario de Linux ama la personalización, y Opera GX para Linux encaja perfectamente en esa filosofía. Gracias a los GX Mods, el navegador deja de ser una ventana blanca aburrida para convertirse en una extensión del chasis de tu PC. Puedes cambiar temas, efectos de sonido, e incluso añadir sombreadores que alteran la apariencia de las páginas web en tiempo real.

La barra lateral integrada permite tener a mano herramientas esenciales como Discord y Twitch. Esto elimina la necesidad de tener aplicaciones pesadas abiertas en segundo plano, centralizando toda tu vida social gamer en una sola interfaz ligera y rápida.

Privacidad europea y seguridad integrada

No podemos olvidar que el usuario de este sistema operativo suele ser muy celoso de su privacidad. Opera GX para Linux llega con los deberes hechos. El navegador incluye una VPN gratuita integrada que no requiere suscripción y funciona bajo una política de «cero registros», auditada de forma independiente.

A esto se le suma un bloqueador de publicidad nativo y protección contra el cryptojacking, asegurando que ninguna web maliciosa utilice tu hardware para minar criptomonedas sin tu consentimiento. Todo ello bajo el cumplimiento estricto del RGPD europeo.

Compatibilidad y descarga

La versatilidad es clave. Por ello, el navegador es compatible con las principales distribuciones del mercado:

Sistemas basados en Debian y Ubuntu.

Fedora y OpenSUSE.

Disponibilidad en paquetes .deb y .rpm, con soporte para Flatpak en camino.

Con más de 34 millones de usuarios activos en todo el mundo, la expansión hacia el código abierto marca un hito en la historia de la compañía y consolida a este navegador como la opción más inteligente para quienes no quieren elegir entre rendimiento y funcionalidad.