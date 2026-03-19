Sony PlayStation 6: todo lo que se ha filtrado sobre la consola que llegará en 2027

A pesar de que la generación actual aún tiene mucho que decir, las filtraciones sobre la Sony PlayStation 6 han comenzado a dibujar un escenario tecnológico fascinante. Según fuentes cercanas a la cadena de suministro en Asia y documentos internos de AMD, Sony ya está trabajando en el silicio que dará vida a su próxima bestia. Aunque la compañía japonesa mantiene un silencio sepulcral, los analistas coinciden en que el ciclo de vida de siete años se cumplirá, situando el lanzamiento de la consola en noviembre de 2027.

Potencia bruta y el adiós al reescalado agresivo

El corazón de la nueva PlayStation será, una vez más, un chip personalizado diseñado por AMD. Se rumorea que la consola utilizará la arquitectura Zen 6 para su procesador y RDNA 5 (o incluso una versión híbrida posterior) para los gráficos. El objetivo es claro: alcanzar los 4K nativos a 120 FPS de forma sostenida, eliminando las concesiones visuales que vemos hoy en día.

Uno de los pilares de esta evolución será la implementación de una unidad de procesamiento neural dedicada. Sony quiere llevar su tecnología de reescalado por IA, conocida en los últimos kits de desarrollo como PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), a un nivel completamente nuevo. Esto no solo mejorará la nitidez, sino que permitirá trazado de rayos (Ray Tracing) en tiempo real sin que el rendimiento se desplome.

¿Una consola y una portátil de la mano?

Una de las filtraciones más potentes de los últimos meses sugiere que Sony no lanzará un solo dispositivo. El éxito de máquinas como la Steam Deck o la ASUS ROG Ally ha hecho que los nipones se replanteen su estrategia móvil. Se especula con la existencia de una PS6 portátil que acompañaría al modelo de sobremesa, permitiendo jugar a los títulos de nueva generación de forma nativa o mediante un sistema híbrido ultraeficiente.

Retrocompatibilidad total: el gran baluarte

Sony sabe que el catálogo es su mayor activo. Las informaciones actuales indican que la Sony PlayStation 6 mantendrá una retrocompatibilidad total con PS5 y PS4. De hecho, se está trabajando en un sistema de simulación de procesadores antiguos mediante patentes registradas recientemente, lo que podría abrir la puerta, por fin, a una compatibilidad nativa con discos de PS3, un deseo histórico de la comunidad que reforzaría el valor del ecosistema PlayStation.

En cuanto al precio, el incremento en los costes de las memorias GDDR7 y los procesos de fabricación en 3 nanómetros de TSMC sugieren que no será una consola barata. Las estimaciones la sitúan en una horquilla de entre 599 y 699 euros, dependiendo de si Sony decide lanzar una versión digital desde el primer día.