Si tu perro siempre usa la misma pata, no es casualidad: es por esta razón y los expertos lo han confirmado

¿Alguna vez has observado a tu perro al pedirle que te dé la pata utiliza siempre la misma? No se trata de una simple coincidencia ni de un comportamiento caprichoso. Los perros, de la misma manera que nosotros, nacen con una preferencia clara por un lado de su cuerpo, lo que se conoce como «lateralidad». Esta característica está relacionada directamente con la estructura y el funcionamiento de su cerebro, y los expertos aseguran que influye en su bienestar.

Por lo tanto, aunque éste es un dato que muchos dueños desconocen, los perros también pueden ser zurdos o diestros, y en algunos casos incluso ambidiestros. Es interesante señalar que cada hemisferio del cerebro controla el lado opuesto del cuerpo: el hemisferio izquierdo coordina la parte derecha y el derecho, la parte izquierda. Además, cada uno de los hemisferios tiene funciones muy específicas: el izquierdo se relaciona con la resolución de problemas y la discriminación de objetos, mientras que el derecho interviene en el reconocimiento tanto de rostros como de emociones.

La lateralidad canina: un rasgo natural

En humanos, se calcula que el 10% son zurdos y el 90% diestros, pero en los perros la distribución es muchísimo más equitativa. Diversos estudios sugieren que aproximadamente el 50% de los perros muestran preferencia por la pata izquierda y otro 50% por la derecha. Más allá de la pata, la lateralidad influye en el comportamiento y la personalidad del animal.

Los perros zurdos suelen ser más creativos a la hora de resolver problemas, ya que su hemisferio derecho es el predominante. Por su parte, los perros diestros son más tranquilos y, normalmente, destacan en pruebas de habilidades competitivas o de obediencia. Mientras, los perros ambidiestros, aunque no son tan comunes, muestran mayor sensibilidad a estímulos externos, como ruidos fuertes, lo que se puede traducir en reacciones exageradas en ciertas ocasiones.

Según José Miguel Doval, presidente de la RSCE, señala que «conocer si tu perro es diestro o zurdo no es para etiquetarlo, sino para entender mejor cómo se relaciona con el mundo. Un zurdo puede necesitar más refuerzo positivo y un diestro, disfrutar más de actividades como el agility o la obediencia. Saberlo nos ayuda a acompañarlos mejor, potenciar sus talentos y fortalecer el vínculo con él».

Para conocer la pata dominante de tu perro, observa su comportamiento en distintas situaciones, como ofrecerle un juguete interactivo y comprobar qué pata utiliza para estabilizarlo mientras intenta sacar el alimento, observar qué pata delantera mueve primero al levantarse tras estar tumbado o colocar una golosina bajo un mueble bajo y ver con cuál intenta alcanzarla. «Para que el resultado sea concluyente, es importante repetir cada prueba al menos 50 veces y considerar dominante la pata utilizada en dos de cada tres ocasiones».

Implicaciones para su bienestar

Saber si un perro es zurdo o diestro permite diseñar rutinas de ejercicios y juegos que se adapten a sus preferencias naturales. La lateralidad es un reflejo de la dominancia de uno de los hemisferios cerebrales, y respetar esta característica favorece la confianza y la capacidad de aprendizaje del animal.

Por ejemplo, durante el juego del «tira y afloja», uno de los más entretenidos y estimulantes para nuestros compañeros de cuatro patas, el hecho de lanzar juguetes hacia su lado dominante permite que el perro participe sin frustrarse y con plena confianza en sí mismo. En el caso de perros zurdos, que viven en un mundo donde casi todo está diseñado para los diestros, es fundamental adaptar las tareas a su lateralidad para evitar que se frustren, lo que podría dar lugar a comportamientos inadecuados fruto del estrés y la ansiedad.

«La preferencia por una pata no es casual: responde a una base neurológica concreta, vinculada a la lateralidad cerebral. Cada hemisferio del cerebro controla el lado opuesto del cuerpo, y además está especializado en diferentes procesos. El hemisferio izquierdo se asocia con emociones positivas, rutinas y lógica. El derecho gestiona la reacción ante estímulos nuevos, la orientación espacial y emociones más intensas como la cautela o el miedo. Según la RSCE, comprender este pequeño gran detalle puede ayudarnos a convivir mejor con ellos y a adaptar nuestras rutinas y cuidados a su perfil emocional».