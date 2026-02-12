Suena raro, pero la ciencia lo confirma: esta insólita flor le lleva la contraria a Darwin y cuestiona la teoría evolutiva

Un estudio de botánica ha dejado en evidencia a la teoría evolutiva, ya que resulta que la vid de lápiz labial (Aeschynanthus acuminatus) va en contra de ella. Los científicos han descubierto que su fisonomía llamativa desafía la lógica de una adaptación que se daba por sentada.

Esta flor contradice la idea de que las especies solo cambian cuando el entorno las presiona a hacerlo. Recientes investigaciones botánicas indican que la planta se transformó antes de mudarse a nuevas regiones.

¿Qué dice la ciencia sobre este hallazgo de la flor lápiz labial?

La vid de lápiz labial (Aeschynanthus acuminatus) detroza por completo el modelo Grant-Stebbins, que dice que las plantas evolucionan solo tras migrar. Según detalla New Phytologist, la especie modificó su morfología mientras todavía en su propio terreno. Es decir, su cambio físico ocurrió antes de migrar, lo que rompe el esquema clásico de Darwin sobre cómo nacen las especies. Según lo que recoge National Geographic es que la flora puede crear vínculos nuevos sin estar aislada.

Para los botánicos es normal pensar que si una planta se va a un sitio nuevo sin sus agentes polinizadores, o cambia o se muere. Casi todas las parientes de la planta lápiz labial tienen flores rojas y largas, ideales para los colibríes. Pero esta flor puntual tiene una estructura más ancha y corta, que parece diseñada para pájaros con picos mucho más cortos.

Lo que es increíble, el equipo de Jing-Yi Lu analizó el ADN y vio que las plantas de Taiwán vienen de antepasados del continente asiático que ya eran así antes de cruzar a la isla. No hubo una adaptación posterior por necesidad porque vid de lápiz labial (Aeschynanthus acuminatus) ya estaba lista para un entorno que aún no había conocido.

Los agentes polinizadores de la vid de lápiz labial

Los botánicos utilizaron cámaras trampa y un exhaustivo trabajo de campo. En Taiwán, la especie sobrevive gracias a las aves paseriformes generalistas, ya que los polinizadores especialistas no habitan en la isla. Sin embargo, el hallazgo más importante se dio en el continente, por el hecho de que notaron que allí la planta ya presentaba un sistema de polinización mixto para diversos tipos de aves e incluso con pequeños roedores de hábitos nocturnos.

Esta pérdida de exclusividad con los colibríes ocurrió antes de lo que sugerían los modelos previos. Al acortar la corola de la flor, la planta permitió que otros animales participaran en su ciclo reproductivo. Esta capacidad de adaptación morfológica previa le otorgó una ventaja evolutiva fundamental para expandir su área de distribución sin depender de una sola especie.

La evolución de la vid de lápiz labial

Este trabajo confirma que la ciencia de la vida no siempre sigue el camino marcado. Como dice Rick Ree, del Centro de Investigación Integrativa de Negaunee, hubo un momento en que los pájaros de pico largo dejaron de ser socios fiables y la planta no iba a esperar por su extinción.

Por eso “el eje de nuestro de nuestra investigación es determinar dónde se originaron estas especies”, apuntó el especialista.